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Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував намір росіян просунутися на нові території

14 травня 2024 01:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував намір росіян просунутися на нові території
Максим Жорін. Фото: znaj.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Поблизу населеного пункту Терни Донецької області тривають бої. Українські військові успішно відбивають атаки ворога.

Про це в понеділок, 13 травня, написав у своему Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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Військовослужбовець зазначив, що ворог намагається просунутися далі, зробити прорив та захопити нові території. Росіяни прагнуть атакувати Харківщину з різних напрямків, створивши паніку.

"Але поки що тут росіяни, якщо й просуваються, то лише у вигляді згорілої техніки та власних трупів", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, на думку екскомандира "Азову" Жоріна, ситуація, що зараз склалася на півночі Харківської області, має стати так званим холодним душем для всієї України. Він підкреслив, що всі сили повинні бути спрямовані на фронт, зокрема, потрібно розбудовувати фортифікації і посилювати мобілізацію.

Також Жорін зазначав, що в Росії є ще багато ракет та авіабомб, однак росіяни не можуть відновити ту кількість бронетехніки та літаків, що знищується на лінії фронту.

Раніше ми повідомляли про те, що ексочільник "Азову" назвав кількість зброї, яка необхідна Україні для успішного ведення бойових дій. 

полк "Азов"
війна в Україні
військовослужбовці
фронт
Максим Жорін
ситуація на фронті

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