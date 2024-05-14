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Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал намерение россиян продвинуться на новые территории

14 мая 2024 01:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал намерение россиян продвинуться на новые территории
Максим Жорин. Фото: znaj.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Вблизи населенного пункта Терны Донецкой области продолжаются бои. Украинские военные успешно отбивают атаки врага.

Об этом в понедельник, 13 мая, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Военнослужащий отметил, что враг пытается продвинуться дальше, совершить прорыв и захватить новые территории. Россияне стремятся атаковать Харьковскую область с разных направлений, создав панику.

"Но пока здесь россияне, если и продвигаются, то только в виде сгоревшей техники и собственных трупов", — подытожил Жорин.

Напомним, по мнению экс-командира "Азова" Жорина, ситуация, сложившаяся сейчас на севере Харьковской области, должна стать так называемым холодным душем для всей Украины. Он подчеркнул, что все силы должны быть направлены на фронт, в частности, нужно развивать фортификации и усиливать мобилизацию.

Также Жорин отмечал, что в России еще много ракет и авиабомб, однако россияне не могут восстановить то количество бронетехники и самолетов, которое уничтожается на линии фронта.

Ранее мы сообщали о том, что экс-глава "Азова" назвал количество оружия, которое необходимо Украине для успешного ведения боевых действий.

полк "Азов"
война в Украине
военнослужащие
фронт
Максим Жорин
ситуация на фронте

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