Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал намерение россиян продвинуться на новые территории

Максим Жорин. Фото: znaj.ua

Вблизи населенного пункта Терны Донецкой области продолжаются бои. Украинские военные успешно отбивают атаки врага.

Об этом в понедельник, 13 мая, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

Как экс-глава "Азова" комментирует намерения РФ касательно продвижения на фронте

Военнослужащий отметил, что враг пытается продвинуться дальше, совершить прорыв и захватить новые территории. Россияне стремятся атаковать Харьковскую область с разных направлений, создав панику.

"Но пока здесь россияне, если и продвигаются, то только в виде сгоревшей техники и собственных трупов", — подытожил Жорин.

Напомним, по мнению экс-командира "Азова" Жорина, ситуация, сложившаяся сейчас на севере Харьковской области, должна стать так называемым холодным душем для всей Украины. Он подчеркнул, что все силы должны быть направлены на фронт, в частности, нужно развивать фортификации и усиливать мобилизацию.

Также Жорин отмечал, что в России еще много ракет и авиабомб, однако россияне не могут восстановить то количество бронетехники и самолетов, которое уничтожается на линии фронта.

Ранее мы сообщали о том, что экс-глава "Азова" назвал количество оружия, которое необходимо Украине для успешного ведения боевых действий.