Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, чого найбільше бракує ЗСУ

Екскомандир Азову Жорін розповів, чого найбільше не вистачає українським військовим на фронті
Українській армії найбільше бракує не зброї, а боєприпасів. Через дефіцит артилерійських снарядів ЗСУ складно стримувати наступ ворога.
Про це у вівторок, 30 квітня, у своєму Telegram написав колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.
Артилерійські снаряди і броньована техніка — першочергові потреби ЗСУ
Також українські військовослужбовці потребують більше броньованої техніки. За словами Жоріна, вона потрібна для просування, логістики та забезпечення контратакуючих дій.
"Ми у Третій штурмовій, наприклад, дуже чекаємо Bradley", — уточнив військовий.
"Через нестачу снарядів спочатку пі***ри криють артою наші позиції, а потім ворожа піхота має можливість до цих позицій підійти. На друге місце по важливості я би поставив броньовану техніку, яка необхідна для просування, логістики та забезпечення контратакуючих дій", — написав у Telegram Максим Жорін.
Раніше Жорін дав запронував альтернативний варіант "служби" військовозобов'язаним, які уникають мобілізації. На думку військового, проблеми взагалі зникнуть, якщо змінити стать: і воювати не заберуть, і чоловіком не треба буде називати.
Також, за словами Жоріна, що наша держава може перемогти у війні з Росією завдяки характеру, масштабнішій мобілізації та згуртованості.
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