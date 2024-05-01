Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, чего больше всего не хватает ВСУ

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Украинской армии больше не хватает боеприпасов. Из-за дефицита артиллерийских снарядов ВСУ сложно сдерживать наступление врага.

Об этом во вторник, 30 апреля, в своем Telegram написал бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

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Также украинские военнослужащие нуждаются в больших поставках бронированной техники. По словам Жорина, она необходима для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий.

"Мы в Третьей штурмовой, например, очень ждем Bradley", — уточнил военный.

Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

"Из-за нехватки снарядов сначала пи***ры кроют артой наши позиции, а затем вражеская пехота имеет возможность к этим позициям подойти. На второе место по важности я бы поставил бронированную технику, которая необходима для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий", — написал в Telegram Максим Жорин.

Ранее Жорин предложил альтернативный вариант "службы" военнообязанным, избегающим мобилизации. По мнению военного, проблемы вообще исчезнут, если сменить пол: и воевать не заберут, и мужчиной не нужно будет называть.

Также, по словам Жорина, наше государство может победить в войне с Россией благодаря характеру, более масштабной мобилизации и сплоченности.