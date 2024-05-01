Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Экс-командир Азова Жорин рассказал, чего больше всего не хватает украинским военным на фронте arrow

Экс-командир Азова Жорин рассказал, чего больше всего не хватает украинским военным на фронте

1 мая 2024 00:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, чего больше всего не хватает ВСУ
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинской армии больше не хватает боеприпасов. Из-за дефицита артиллерийских снарядов ВСУ сложно сдерживать наступление врага.

Об этом во вторник, 30 апреля, в своем Telegram написал бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Читайте также:

Артиллерийские снаряды и бронированная техника — первоочередные потребности ВСУ

Также украинские военнослужащие нуждаются в больших поставках бронированной техники. По словам Жорина, она необходима для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий.

"Мы в Третьей штурмовой, например, очень ждем Bradley", — уточнил военный.

null
Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

"Из-за нехватки снарядов сначала пи***ры кроют артой наши позиции, а затем вражеская пехота имеет возможность к этим позициям подойти. На второе место по важности я бы поставил бронированную технику, которая необходима для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий", — написал в Telegram Максим Жорин.

Ранее Жорин предложил альтернативный вариант "службы" военнообязанным, избегающим мобилизации. По мнению военного, проблемы вообще исчезнут, если сменить пол: и воевать не заберут, и мужчиной не нужно будет называть.

Также, по словам Жорина, наше государство может победить в войне с Россией благодаря характеру, более масштабной мобилизации и сплоченности.

война
российские войска
ВСУ
военная техника
боеприпасы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри