Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, чего больше всего не хватает ВСУ

Экс-командир Азова Жорин рассказал, чего больше всего не хватает украинским военным на фронте
Украинской армии больше не хватает боеприпасов. Из-за дефицита артиллерийских снарядов ВСУ сложно сдерживать наступление врага.
Об этом во вторник, 30 апреля, в своем Telegram написал бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Артиллерийские снаряды и бронированная техника — первоочередные потребности ВСУ
Также украинские военнослужащие нуждаются в больших поставках бронированной техники. По словам Жорина, она необходима для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий.
"Мы в Третьей штурмовой, например, очень ждем Bradley", — уточнил военный.
"Из-за нехватки снарядов сначала пи***ры кроют артой наши позиции, а затем вражеская пехота имеет возможность к этим позициям подойти. На второе место по важности я бы поставил бронированную технику, которая необходима для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий", — написал в Telegram Максим Жорин.
Ранее Жорин предложил альтернативный вариант "службы" военнообязанным, избегающим мобилизации. По мнению военного, проблемы вообще исчезнут, если сменить пол: и воевать не заберут, и мужчиной не нужно будет называть.
Также, по словам Жорина, наше государство может победить в войне с Россией благодаря характеру, более масштабной мобилизации и сплоченности.
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