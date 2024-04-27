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Екскомандир "Азову" Жорін розповів, завдяки чому Україна зможе перемоги Росію

27 квітня 2024 07:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін розповів, завдяки чому Україна зможе перемоги Росію
Колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін заявив, що наша держава може перемогти у війні з Росією завдяки характеру, масштабнішій мобілізації, згуртованості тощо. За його словами, насправді Росія теж потерпає від втрат та дефіциту ресурсів.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у п'ятницю, 26 квітня.

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Екскомандир "Азову" зазначив, що Росія дуже старається, щоб переконати всіх "у незліченності ресурсів". Однак це не означає, що вона не потерпає від втрат як у живій силі, так і в військовій техніці. За словами Жоріна, "втрати для них також відчутні, і чим далі, тим буде більше". 

"Впевнений, що ми можемо перемогти шляхом нашого характеру, мобілізації всього суспільства та згуртованості навколо єдиної мети. Якщо ми ще створимо власний ВПК та матимемо власні ресурси для ведення бою — перемога України цілком реальна. І на фронті, і на мапі континенту — коли РФ перестане існувати в принципі", — наголосив майор ЗСУ. 

Жорін розповів, як Україна може перемогти у війні проти Росії
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна

Нагадаємо, що Жорін закликав українців прийняти нову реальність, щоб не впадати у зневіру. Для того, аби перемога настала, — для цього потрібно працювати.

Також ми писали, що Жорін неодноразово висловлювався на тему мобілізації. Так, нещодавно він розповів, із чого повинен починатися військовий призов.

Україна
окупанти
мобілізація
війна в Україні
війна
Росія
Максим Жорін

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