У полку "Азов" служить гуморист Віктор Розовий

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: wikimedia.org

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповів про азовця, який може бути прикладом для наслідування. Йдеться про бійця Віктора Розового — відомого українського гумориста, котрий вступив до "Азову" ще на почату повномасштабного вторгнення.

Дописом про свого побратима Максим Жорін поділився у Telegram.

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"Він би міг робити вигляд, що його робота в шоу-бізнесі стратегічно важлива, знайти шлях, як оформити бронь або легальний виїзд закордон. Але Вітя пішов добровольцем на війну, ще й встигав поєднувати виконання бойових завдань з допомогою в медійці підрозділу", — написа Жорін.

Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Колишній командир "Азову" нагадав, що Віктор нині в лікарні після важкого поранення голови. У нього попереду довга реабілітація, але, на думку Максима Жоріна, Віктор Розовий гідно пройде цей важкий період.

Нагадаємо, 11 квітня ми писали про важке поранення зірки "Ліги сміху" Віктора Розового. Чоловік отримав важке поранення на фронті. Лікарі протягом двох тижнів боролися за його життя.

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