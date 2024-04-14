Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир Азову Жорін розповів про військового-гумориста, з якого треба брати приклад arrow

Екскомандир Азову Жорін розповів про військового-гумориста, з якого треба брати приклад

14 квітня 2024 07:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У полку "Азов" служить гуморист Віктор Розовий
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: wikimedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповів про азовця, який може бути прикладом для наслідування. Йдеться про бійця Віктора Розового — відомого українського гумориста, котрий вступив до "Азову" ще на почату повномасштабного вторгнення. 

Дописом про свого побратима Максим Жорін поділився у Telegram.

Читайте також:

Бронь не оформив, за кордон не поїхав  
 

"Він би міг робити вигляд, що його робота в шоу-бізнесі стратегічно важлива, знайти шлях, як оформити бронь або легальний виїзд закордон. Але Вітя пішов добровольцем на війну, ще й встигав поєднувати виконання бойових завдань з допомогою в медійці підрозділу", — написа Жорін. 

null
Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Колишній командир "Азову" нагадав, що Віктор нині в лікарні після важкого поранення голови. У нього попереду довга реабілітація, але, на думку Максима Жоріна, Віктор Розовий гідно пройде цей важкий період.

Нагадаємо, 11 квітня ми писали про важке поранення зірки "Ліги сміху" Віктора Розового. Чоловік отримав важке поранення на фронті. Лікарі протягом двох тижнів боролися за його життя. 

Читайте також: екскомандир "Азову" Жорін закликав не чекати примусової мобілізації — пропонує альтернативу.

війна
полк "Азов"
мобілізація
добровольці
реабілітація
поранення
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України