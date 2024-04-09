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Жорін назвав умову, за якої можливо закінчити війну

9 квітня 2024 13:26
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Жорін назвав умову, за якої можливо закінчити війну
Екскомандир "Азову", а нині заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Заступник командира 3 окремої механізованої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Росія вже активно реалізовує програму "довга війна". Українцям варто адаптуватися до воєнних реалій, розбудовувати власний ВПК та інвестувати у внутрішні розробки. 

Про це Жорін написав у Telegram у вівторок, 9 квітня.

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Жорін розповів, що попри усі санкції, які партнери України нарощують проти Росії, вона продовжує розвивати та активно розбудовувати власну військову промисловість. Країна-агресорка має намір виготовити цьогоріч 2,1 млн снарядів і це цілком реально, якщо додати величезні обʼєми, які Москва отримує від своїх союзників.  

"Росіяни не просто готуються, вони вже реалізовують програму "довга війна". Нічого з цих дій не говорить про те, що вони збираються зупинитись на якомусь населеному пункті. Та і на війні в Україні РФ зупинятись не збирається", — заявив заступник командира. 

Військовий закликав українців адаптуватися до реалій, в яких буде все менше допомоги західних країн і розраховувати виключно на самих себе. Нашій державі потрібно розбудовувати власний ВПК, та інвестувати у внутрішні розробки. Жорін вважає, що воювати Україна буде не до виборів президента Америки чи ще чогось, о до того часу, доки Москва існує в такому вигляді, як сьогодні.

"З приводу санкцій варто взагалі всім перестати мріяти, що вони когось зупинять. Можна подивитись на Іран та Північну Корею, які розвивають військову промисловість та технології і погрожують всьому світові, знаходячись не один рік під санкціями", — навів приклад заступник командира 3 ОШБр. 

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Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, нещодавно Жорін назвав найважливішу задачу українських підрозділів на фронті. За його словами, головна ціль Сил оборони — знищувати в якомога більшій кількості особовий склад ворога.

Також ми писали, що у Чехії наполягають, аби НАТО і ЄС обговорили стратегію закінчення війни в Україні та мали чіткий план дій. 

санкції проти Росії
зброя
війна в Україні
виробництво
Максим Жорін

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