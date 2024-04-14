В полку "Азов" служит юморист Виктор Розовый

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: wikimedia.org

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал об азовце, который может служить примером для подражания. Речь идет о бойце Викторе Розовом — известном украинском юмористе, который вступил в "Азов" еще в начале полномасштабного вторжения.

Сообщением о своем побратиме Максим Жорин поделился в Telegram.

Читайте также:

Бронь не оформил, за границу не уехал

"Он бы мог делать вид, что его работа в шоу-бизнесе стратегически важна, найти путь, как оформить бронь или легальный выезд за границу. Но Витя пошел добровольцем на войну, еще и успевал совмещать выполнение боевых задач с помощью в медийке подразделения", — надпись Жорин.

Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

Бывший командир "Азова" напомнил, что Виктор сейчас в больнице после тяжелого ранения головы. У него впереди долгая реабилитация, но, по мнению Максима Жорина, Виктор Розовый достойно пройдет этот трудный период.

Напомним, 11 апреля мы писали о тяжелом ранении звезды "Лиги смеха" Виктора Розового. Мужчина получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь.

Читайте также: экс-командир "Азова" Жорин призвал не ждать принудительной мобилизации — предлагает альтернативу.