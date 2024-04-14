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Экс-командир Азова Жорин рассказал о военном-юмористе, с которого нужно брать пример

14 апреля 2024 07:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В полку "Азов" служит юморист Виктор Розовый
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: wikimedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал об азовце, который может служить примером для подражания. Речь идет о бойце Викторе Розовом — известном украинском юмористе, который вступил в "Азов" еще в начале полномасштабного вторжения.

Сообщением о своем побратиме Максим Жорин поделился в Telegram.

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"Он бы мог делать вид, что его работа в шоу-бизнесе стратегически важна, найти путь, как оформить бронь или легальный выезд за границу. Но Витя пошел добровольцем на войну, еще и успевал совмещать выполнение боевых задач с помощью в медийке подразделения", — надпись Жорин.

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Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

Бывший командир "Азова" напомнил, что Виктор сейчас в больнице после тяжелого ранения головы. У него впереди долгая реабилитация, но, по мнению Максима Жорина, Виктор Розовый достойно пройдет этот трудный период.

Напомним, 11 апреля мы писали о тяжелом ранении звезды "Лиги смеха" Виктора Розового. Мужчина получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь.

Читайте также: экс-командир "Азова" Жорин призвал не ждать принудительной мобилизации — предлагает альтернативу.

война
полк "Азов"
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добровольцы
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ранение
Максим Жорин

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