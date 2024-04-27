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Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, благодаря чему Украина сможет победить Россию

27 апреля 2024 07:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, благодаря чему Украина сможет победить Россию
Бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что наше государство может победить в войне с Россией благодаря характеру, более масштабной мобилизации, сплоченности и т.д. По его словам, на самом деле Россия тоже страдает от потерь и дефицита ресурсов.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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Благодаря чему Украина победит Россию

Экс-командир "Азова" отметил, что Россия очень старается убедить всех "в бесчисленности ресурсов". Однако это не значит, что она не страдает от потерь как в живой силе, так и в военной технике. По словам Жорина, "потери для них также ощутимы, и чем дальше, тем будет больше".

"Уверен, что мы можем победить путем нашего характера, мобилизации всего общества и сплоченности вокруг единой цели. Если мы еще создадим собственный ВПК и будем иметь собственные ресурсы для ведения боя — победа Украины вполне реальна. И на фронте, и на карте континента — когда РФ перестанет существовать в принципе", — подчеркнул майор ВСУ.

Жорин рассказал, как Украина может победить в войне против России
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина

Напомним, что Жорин призвал украинцев принять новую реальность, чтобы не впадать в уныние. Для того чтобы победа наступила, для этого нужно работать.

Также мы писали, что Жорин неоднократно высказывался по теме мобилизации. Так, недавно он рассказал, с чего должен начинаться военный призыв.

Украина
оккупанты
мобилизация
война в Украине
війна
Россия
Максим Жорин

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