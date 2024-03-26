Екскомандир полку Азов Жорін назвав найважливішу задачу українських підрозділів на фронті

Екскомандир полку Азов Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Екскомандир полку Азов Максим Жорін розповів, що людські ресурси РФ на фронті не закінчуються. Головна ціль Сил оборони — знищувати в якомога більшій кількості особовий склад ворога.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Жорін розповів, що на третьому році війни у росіян не меншає людського ресурсу і вони можуть завести новий підрозділ на другий день після того, як кинули на "гарматне м'ясо" попередній.

"Менше їх не стає. Досі росіяни можуть собі дозволити стерти в нуль цілий підрозділ, а наступного дня знову завести новий. На Авдіївському напрямку ми неодноразово вже бачили, що якийсь підрозділ закінчився, але вже за кілька годин з’являються нові, свіжі сили, які продовжують штурмові дії", — пояснює він.

Екскомандир полку Азов також додав, що головна мета Сил оборони — знищувати в якомога більшій кількості особовий склад ворога. Незалежно від інтенсивності бойових дій на напрямку.

"Усім українським підрозділам потрібно завжди памʼятати, що це одна з найважливіших задач", — наголосив Жорін.

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Окрім того, військовий розповів, що наразі основний людський ресурс в Росії — це три основні категорії:

мобілізовані,

зеки (які ще залишились живими),

контрактники.

За його словами, саме представників усіх цих трьох груп найчастіше зустрічає на лінії фронту.

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ почали поширювати інформацію, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні. Москва хоче мобілізувати ще 300 тисяч росіян.

Крім того, окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів. Однак на ділі виплати виявляються не лише набагато меншими, але й приходять із затримками.