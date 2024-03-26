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Экс-командир полка Азов Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте

26 марта 2024 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-командир полка Азов Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте
Экс-командир полка Азов Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Экс-командир полка Азов Максим Жорин рассказал, что человеческие ресурсы РФ на фронте не заканчиваются. Главная цель Сил обороны — уничтожать в как можно большем количестве личный состав врага.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Жорин рассказал, что на третьем году войны у россиян не уменьшается человеческий ресурс и они могут завести новое подразделение на второй день после того, как бросили на "пушечное мясо" предыдущие.

"Меньше их не становится. До сих пор россияне могут себе позволить стереть в ноль целое подразделение, а на следующий день снова завести новое. На Авдеевском направлении мы неоднократно уже видели, что какое-то подразделение закончилось, но уже через несколько часов появляются новые, свежие силы, которые продолжают штурмовые действия", — объясняет он.

Экс-командир полка Азов также добавил, что главная цель Сил обороны — уничтожать в большем количестве личный состав врага. Независимо от интенсивности боевых действий на направлении.

"Всем украинским подразделениям нужно всегда помнить, что это одна из важнейших задач", — подчеркнул Жорин.

Какая категория россиян чаще всего воюет

Кроме того, военный рассказал, что сейчас основной человеческий ресурс в России — три основные категории:

  • мобилизованные,
  • зеки (которые еще остались в живых),
  • контрактники.

По его словам, именно представителей всех этих трех групп чаще всего встречают на линии фронта.

Напомним, недавно российские СМИ начали распространять информацию, что Кремль может использовать весенних призывников для освобождения сил для новых наступательных действий в Украине. Москва хочет мобилизовать еще 300 тысяч россиян.

Кроме того, оккупанты начали заманивать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей. Однако на деле выплаты оказываются не только гораздо меньше, но и приходят с задержками.

россияне
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада
фронт
Максим Жорин

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