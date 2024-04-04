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Екскомандир полку "Азов" Жорін розкритикував союзників України — що він сказав

4 квітня 2024 22:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Екскомандир полку "Азов" Жорін розкритикував союзників України — що він сказав
Максим Жорін. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін розкритикував союзників України. Він закликав уряди іноземних країн-союзниць Києва "повернутись до реальності".

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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"Всі ці заяви наших союзників  — про "терміновий" пошук Patriot, про ядерні удари по США і навіть заклики "подвоїти підтримку" України — максимально відірвані від реальності. Ми не в лютому 2022 року. Європа теж під реальною загрозою, і питання глобальних воєн — лише питання часу", — пише він.

Військовий заявив, Росія вже знайшла собі союзників, яких цікавить лише війна.

"Разом з РФ вже сформувався свій клуб авторитарних країн, і вся їхня активність — і публічно, і непублічно — спрямована на війну. Вони будуть поширювати війни та тероризм по всьому світу, який щось не дуже поспішає їх зупиняти", — додав Жорін.

Екскомандир полку "Азов" Жорін розкритикував союзників України — що він сказав - фото 1
Джерело: Telegram Максима Жоріна

Нагадаємо, раніше Максим Жорін висловив занепокоєння щодо значного зростання обстрілів української інфраструктури та міст з боку Російської Федерації упродовж останнього місяця та обурився закликам американських партнерів не завдавати ударів по російських НПЗ.

Також він прокоментував ймовірність обмеження месенджера Telegram в Україні, заявивши, що такі розмови містять бажання контролювати та впроваджувати цензуру.

США
Україна
полк "Азов"
ППО
війна в Україні

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