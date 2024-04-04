Экс-командир полка "Азов" Жорин раскритиковал союзников Украины — что он сказал

Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин подверг критике союзников Украины. Он призвал правительства иностранных стран-союзниц Киева "вернуться к реальности".

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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"Все эти заявления наших союзников — о "срочном" поиске Patriot, о ядерных ударах по США и даже призывах "удвоить поддержку" Украины — максимально оторваны от реальности. Мы не в феврале 2022 года. Европа тоже под реальной угрозой, и вопросы глобальных войн — это только вопрос времени", — пишет он.

Военный заявил, что Россия уже нашла себе союзников, которых интересует только война.

"Вместе с РФ уже сформировался свой клуб авторитарных стран, и вся их активность — и публично, и непублично — направлена на войну. Они будут распространять войны и терроризм по всему миру, который что-то не очень торопится их останавливать", — добавил Жорин.

Источник: Telegram Максима Жорина

Напомним, ранее Максим Жорин выразил обеспокоенность значительным ростом обстрелов украинской инфраструктуры и городов со стороны Российской Федерации в течение последнего месяца и возмутился призывами американских партнеров не наносить удары по российским НПЗ.

Также он прокомментировал возможность ограничения мессенджера Telegram в Украине, заявив, что такие разговоры содержат желание контролировать и внедрять цензуру.