Росія готується до нового удару по Україні: ексміністр назвав місяць

Армія РФ. Фото: РосЗМІ

Росія не може воювати у довгу війну, тому усіма силами намагається збити ресурсну підтримку України з боку Заходу.

Це інформаційні закиди про те, що вони готові до довгої війну, яка взагалі може буде вічною. У наступні місяці таких тез у пресі значно побільшає, особливо перед початком зими, у листопаді.

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Про це на спеціальній події Київського безпекового форуму сказав міністр оборони 2019-2020 років Андрій Загороднюк.

За його словами, у найближчі місяці зʼявиться велика кількість аналітиків, які говоритимуть про значно вищі очікування від контрнаступу України, навіть в незалежності від того, яким він буде. Особливо ці розмови посиляться перед власне, підбиттям підсумків контрнаступу ЗСУ та настанням морозів і поганої погоди.

Андрій Загороднюк. Фото: FB/Міноборони

"Говоритимуть, "що ця війна надовго. І чи готові ми це витримувати?" Тому Україна має бути готовою до такої інформаційної війни, бо Росія до неї вже готується. Вони вже готують меседжі, якими збиватимуть іноземну допомогу, починаючи із листопада цього року. Україна має взяти в руки увесь цей інформаційний процес", — наголосив Загороднюк.

При цьому, за його словами, контрнаступ ЗСУ і справді рухається у надзвичайно складних умовах. В української армії є велика проблема із запчастинами, комплектацією автомобілів, ремонтом техніки. Окрім того, необхідно в рази маштабувати виробництво дронів, оскільки вже наступного року війна в тому числі перейде у війну дронів.

Нагадаємо, на думку українського військовика та очільника військових розвідувальних відомств на початку 90-Олександра Скіпальського, військово-політичне керівництво України вибрало правильну позицію контрнаступу ЗСУ, яка полягає у "малих кроках".

Це дозволить зберегти життя українським воїнам, що і є найбільшим потенціалом. А час все-таки на боці України у війні проти Росії.