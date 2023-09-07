Россия готовится к новому удару по Украине: экс-министр назвал месяц

Армия РФ. Фото: РосСМИ

Россия не может воевать в долгую войну, поэтому всеми силами пытается сбить ресурсную поддержку Украины со стороны Запада.

Это информационные упреки о том, что они готовы к долгой войне, которая вообще может быть вечной. В последующие месяцы таких тезисов в прессе станет значительно больше, особенно перед началом зимы, в ноябре.

Читайте также:

Об этом на специальном событии Киевского форума безопасности сказал министр обороны 2019-2020 годов Андрей Загороднюк.

По его словам, в ближайшие месяцы появится большое количество аналитиков, которые будут говорить о более высоких ожиданиях от контрнаступления Украины, даже независимо от того, каким оно будет.

Особенно эти разговоры усилятся перед собственно подведением итогов контрнаступления ВСУ и наступлением морозов и плохой погоды.

Андрей Загороднюк. Фото: FB/Минобороны

"Будут говорить, "что эта война надолго. И готовы ли мы это выдерживать?" Поэтому Украина должна быть готова к такой информационной войне, потому что Россия к ней уже готовится. Они уже готовят месседжи, которыми будут сбивать иностранную помощь, начиная с ноября этого года. Украина должна взять в руки весь этот информационный процесс", — подчеркнул Загороднюк.

При этом, по его словам, контрнаступление ВСУ действительно движется в чрезвычайно сложно условиях. У украинской армии есть большая проблема с запчастями, комплектацией автомобилей, ремонтом техники. Кроме того, необходимо в разы масштабировать производство дронов, поскольку уже в следующем году война в том числе перейдет на этап войны дронов.

Напомним, по мнению украинского военного и руководителя военных разведывательных ведомств в начале 90-го Александра Скипальского, военно-политическое руководство Украины выбрало правильную позицию контрнаступления ВСУ, которая заключается в "малых шагах".

Это позволит сохранить жизнь украинским воинам, что и является самым большим потенциалом. А время все-таки на стороне Украины в войне против России.