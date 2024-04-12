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Ексміністр оборони Великої Британії закликав НАТО готуватися до ядерної війни з РФ

12 квітня 2024 16:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ексміністр оборони Великої Британії закликав НАТО готуватися до ядерної війни з РФ
Російські військові біля ядерної ракети. Фото: Brookings
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній міністр оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд закликав НАТО готуватися до ядерної війни з Росією. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін зараз "могутніший за Сталіна" і хоче відновити контроль над Східною Європою.

Про це Еллвуд заявив в ефірі Sky News у п'ятницю, 12 квітня.

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Еллвуд переконаний, що Захід несерйозно ставиться до Росії, в той час як вона переводить свою економіку на військові рейки. Він додав, що зараз Путін могутніший, ніж був колись Сталін.

"Його (Путіна. — ред.) мета — відновити вплив на Східну Європу, не для того, щоб повторити Радянський Союз, а щоб відбудувати Російську імперію", — зазначив колишній очільник міноборони.

Він зазначив, що протягом наступних п’яти років світ побачить, що хтось застосує ядерну зброю.

"Як ми на це відреагуємо? Ми не можемо використовувати для цього власну ядерну зброю. Тому необхідно розуміти, як реагувати. НАТО має зрозуміти, що потрібно зробити. Чудово, якщо ти в клубі. Не дуже добре, якщо ні", — вважає Еллвуд.

Також Еллвуд нагадав, що є значна частина Європи, яка не є частиною НАТО і яка зараз перебуває під загрозою з боку Росії.

Раніше ми повідомляли, що в Білому домі заявили, що Росія може завдати превентивного ядерного удару по США. На думку посадовців, це може статись, якщо Україні буде надано занадто велику військову допомогу. 

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал.

володимир путін
ядерна зброя
Велика Британія
Росія
ядерна війна

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