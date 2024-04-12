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Экс-министр обороны Британии призвал НАТО готовиться к ядерной войне с РФ

12 апреля 2024 16:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-министр обороны Британии призвал НАТО готовиться к ядерной войне с РФ
Российские военные у ядерной ракеты. Фото: Brookings
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший министр обороны Британии Тобиас Эллвуд призвал НАТО готовиться к ядерной войне с Россией. Он отметил, что президент России Владимир Путин сейчас "мощнее Сталина" и хочет возобновить контроль над Восточной Европой.

Об этом Эллвуд заявил в эфире Sky News в пятницу, 12 апреля.

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Запад не воспринимает Путина всерьез

Эллвуд убежден, что Запад несерьезно относится к России, в то время как она переводит свою экономику на военные рельсы. Он добавил, что сейчас Путин более мощный, чем был когда-то Сталин.

"Его (Путина. — ред.) цель — восстановить влияние на Восточную Европу, не для того, чтобы повторить Советский Союз, а чтобы отстроить Российскую империю", — отметил бывший глава минобороны.

Он отметил, что в течение следующих пяти лет мир увидит, что кто-нибудь применит ядерное оружие.

"Как мы на это отреагируем? Мы не можем использовать для этого собственное ядерное оружие. Поэтому необходимо понимать, как реагировать. НАТО должно понять, что нужно сделать. Прекрасно, если ты в клубе. Не очень хорошо, если нет", — считает Эллвуд.

Также Эллвуд напомнил, что есть значительная часть Европы, которая не является частью НАТО и сейчас находится под угрозой со стороны России.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме заявили, что Россия может нанести превентивный ядерный удар по США. По мнению чиновников, это может произойти, если Украине будет оказана слишком большая военная помощь.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал.

владимир путин
ядерное оружие
Великобритания
Россия
ядерная война

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