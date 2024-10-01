Заступник командира 3-ої ОШБр повідомив, кому з бійців бригади вручили звання Героїв України

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

У вівторок, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України звання Героїв України отримали двоє військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади. Йдеться про бійців із позивними "Фарш" та "2.0".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Екскомандир "Азова" повідомив, що військовий із позивним "Фарш" загинув минулого року на Бахмутському напрямку — звання Героя йому присвоїли вже посмертно.

Боєць Третьої окремої штурмової бригади із позовним "Фарш". Фото: Telegram-канал Максима Жоріна

Інший військовослужбовець із позовним "2.0" потрапив на фронт у 18-річному віці та самотужки знищив 24 російські військові. Наразі боєць лікується після важкого поранення. Хлопцю ампутували обидві ноги, однак він планує повернутися у стрій.

Боєць Третьої окремої штурмової бригади із позовним "2.0". Фото: Telegram-канал Максима Жоріна

"Ці два воїни — реальні Герої, які заслужили на це звання на 100%. Пишаємося найкращими", — написав Жорін.

Раніше ексочільник "Азов" пояснив, чому немає сенсу порівнювати ізраїльську війну з російсько-українською. Він зазначив, що в Ізраїлі зараз немає таких масштабних бойових дій, як на території України.

Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини демотивує бійців. Через це у війську виникають небезпечні прецеденти.