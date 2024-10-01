Заступник командира 3-ої ОШБр повідомив, кому з бійців бригади вручили звання Героїв України

Ексочільник "Азова" назвав бійців 3-ї ОШБр, які отримали звання Героїв
У вівторок, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України звання Героїв України отримали двоє військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади. Йдеться про бійців із позивними "Фарш" та "2.0".
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.
Що відомо про бійців, яких визнали Героями України
Екскомандир "Азова" повідомив, що військовий із позивним "Фарш" загинув минулого року на Бахмутському напрямку — звання Героя йому присвоїли вже посмертно.
Інший військовослужбовець із позовним "2.0" потрапив на фронт у 18-річному віці та самотужки знищив 24 російські військові. Наразі боєць лікується після важкого поранення. Хлопцю ампутували обидві ноги, однак він планує повернутися у стрій.
"Ці два воїни — реальні Герої, які заслужили на це звання на 100%. Пишаємося найкращими", — написав Жорін.
Раніше ексочільник "Азов" пояснив, чому немає сенсу порівнювати ізраїльську війну з російсько-українською. Він зазначив, що в Ізраїлі зараз немає таких масштабних бойових дій, як на території України.
Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини демотивує бійців. Через це у війську виникають небезпечні прецеденти.
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