Максим Жорін пояснив, у чому різниця між війнами в Ізраїлі та Україні

Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: novosti.dn.ua

Немає сенсу порівнювати ізраїльську та українську війни. Таких масштабних бойових дій, як в Україні, в Ізраїлі зараз немає.

Про це в понеділок, 30 вересня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

У чому Україні варто наслідувати Ізраїль

На думку Жоріна, українцям варто повчитися в Ізраїля, як однозначно та жорстоко реагувати на ворожі дії та вирішувати проблеми з ворогами, адже Ізраїль розуміє, що грати із беззаконниками за законними правилами — значить однозначно програти.

"Їм (жителям Ізраїлю. — Ред.) абсолютно плювати на засудження та занепокоєння, бо вони дбають у першу чергу про безпеку власної держави, тому знищують ворогів у будь-який спосіб. А порівнювати наші війни зовсім недоречно. Таких умов, таких масштабних бойових дій, які ведуться на нашій території, там і близько немає", — підсумував ексочільник полку "Азов".

Раніше Максим Жорін заявив, що через послаблення відповідальності за самовільне залишення військової частини у війську виникають небезпечні прецеденти. На його думку, це демотивує бійців.

Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що в лавах ЗСУ є генерали без військового досвіду, які вважають себе розумнішими за польових командирів. Останні ж можуть бути майбутнім української армії, адже знають сучасні методи ведення бою.