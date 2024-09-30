Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Ексочільник полку "Азов" пояснив, чому недоречно порівнювати війни в Україні та Ізраїлі arrow

Ексочільник полку "Азов" пояснив, чому недоречно порівнювати війни в Україні та Ізраїлі

30 вересня 2024 23:40
Чекарьова Марія - редактор
Максим Жорін пояснив, у чому різниця між війнами в Ізраїлі та Україні
Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: novosti.dn.ua
Чекарьова Марія - редактор

Немає сенсу порівнювати ізраїльську та українську війни. Таких масштабних бойових дій, як в Україні, в Ізраїлі зараз немає.

Про це в понеділок, 30 вересня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Читайте також:
Максим Жорін пояснив, чому не варто порівнювати війну в Ізраїлі з війною в Україні
Скриншот повідомлення Максима Жоріна

У чому Україні варто наслідувати Ізраїль

На думку Жоріна, українцям варто повчитися в Ізраїля, як однозначно та жорстоко реагувати на ворожі дії та вирішувати проблеми з ворогами, адже Ізраїль розуміє, що грати із беззаконниками за законними правилами — значить однозначно програти.

"Їм (жителям Ізраїлю. — Ред.) абсолютно плювати на засудження та занепокоєння, бо вони дбають у першу чергу про безпеку власної держави, тому знищують ворогів у будь-який спосіб. А порівнювати наші війни зовсім недоречно. Таких умов, таких масштабних бойових дій, які ведуться на нашій території, там і близько немає", — підсумував ексочільник полку "Азов". 

Раніше Максим Жорін заявив, що через послаблення відповідальності за самовільне залишення військової частини у війську виникають небезпечні прецеденти. На його думку, це демотивує бійців.

Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що в лавах ЗСУ є генерали без військового досвіду, які вважають себе розумнішими за польових командирів. Останні ж можуть бути майбутнім української армії, адже знають сучасні методи ведення бою. 

Ізраїль полк "Азов" війна в Україні Максим Жорін Третя штурмова бригада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

00:23 Бронювання від призову — що змінилося у 2024 році

00:12 Військовий пояснив, за яких умов можлива демобілізація в Україні

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024

23:59 Легенді футболу заборонили відвідувати матчі рідної збірної

23:53 "Купив" інвалідність батьку, щоб не служити — як львівський суд покарав чоловіка

23:45 Міністр фінансів окреслив ключові проблеми економічного бронювання

Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

23:40 Ексочільник полку "Азов" пояснив, чому недоречно порівнювати війни в Україні та Ізраїлі

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

00:23 Бронювання від призову — що змінилося у 2024 році

00:12 Військовий пояснив, за яких умов можлива демобілізація в Україні

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024

23:59 Легенді футболу заборонили відвідувати матчі рідної збірної

23:53 "Купив" інвалідність батьку, щоб не служити — як львівський суд покарав чоловіка

23:45 Міністр фінансів окреслив ключові проблеми економічного бронювання

23:40 Ексочільник полку "Азов" пояснив, чому недоречно порівнювати війни в Україні та Ізраїлі

22:49 У Києві небезпечно пити воду з крана — проведено дослідження

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:43 Ізраїль попередив США про початок наступного етапу війни проти Хезболли

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК