Заместитель командира 3-й ОШБр сообщил, кому из бойцов бригады вручили звание Героев Украины

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Во вторник, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, звание Героев Украины получили двое военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады. Речь идет о бойцах с позывными "Фарш" и "2.0".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Читайте также:

Что известно о бойцах, признанных Героями Украины

Экс-командир "Азова" сообщил, что военный с позывным "Фарш" погиб в прошлом году на Бахмутском направлении — звание Героя ему присвоили уже посмертно.

Боец Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". Фото: Telegram-канал Максима Жорина

Другой военнослужащий с позывным "2.0" попал на фронт в 18-летнем возрасте и самостоятельно уничтожил 24 российских военных. На данный момент боец лечится после тяжелого ранения. Парню ампутировали обе ноги, однако он планирует вернуться в строй.

Боец Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "2.0". Фото: Telegram-канал Максима Жорина

"Эти два воина — реальные Герои, которые заслужили это звание на 100%. Гордимся лучшими", — написал Жорин.

Ранее экс-глава "Азова" объяснил, почему нет смысла сравнивать израильскую войну с российско-украинской. Он заявил, что в Израиле сейчас нет таких масштабных боевых действий, как на территории Украины.

Также заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отмечал, что ослабление ответственности за самовольное оставление части демотивирует бойцов. Из-за этого в армии возникают опасные прецеденты.