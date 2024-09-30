Максим Жорин объяснил, в чем разница между войнами в Израиле и Украине

Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин. Фото: novosti.dn.ua

Нет смысла сравнивать израильскую и украинскую войны. Таких масштабных боевых действий, как в Украине, в Израиле сейчас нет.

Об этом в понедельник, 30 сентября, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Читайте также:

Скриншот сообщения Максима Жорина

В чем Украине следует подражать Израилю

По мнению Жорина, украинцам следует поучиться у Израиля, как однозначно и жестоко реагировать на вражеские действия и решать проблемы с врагами, ведь Израиль понимает, что играть с беззаконниками по законным правилам — значит однозначно проиграть.

"Им (жителям Израиля. — Ред.) абсолютно плевать на осуждение и беспокойство, потому что они заботятся в первую очередь о безопасности собственного государства, поэтому уничтожают врагов любым способом. А сравнивать наши войны совсем неуместно. Таких условий, столь масштабных боевых действий , которые ведутся на нашей территории, там и в помине нет", — подытожил экс-глава полка "Азов".

Ранее Максим Жорин заявил, что из-за ослабления ответственности за самовольное оставление воинской части в армии возникают опасные прецеденты. По его мнению, это демотивирует бойцов.

Также заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отмечал, что в рядах ВСУ есть генералы без военного опыта, которые считают себя умнее полевых командиров. Последние могут быть будущим украинской армии, ведь знают современные методы ведения боя.