Максим Жорин объяснил, в чем разница между войнами в Израиле и Украине

Экс-глава полка "Азов" объяснил, почему неуместно сравнивать войны в Украине и Израиле
Нет смысла сравнивать израильскую и украинскую войны. Таких масштабных боевых действий, как в Украине, в Израиле сейчас нет.
Об этом в понедельник, 30 сентября, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
В чем Украине следует подражать Израилю
По мнению Жорина, украинцам следует поучиться у Израиля, как однозначно и жестоко реагировать на вражеские действия и решать проблемы с врагами, ведь Израиль понимает, что играть с беззаконниками по законным правилам — значит однозначно проиграть.
"Им (жителям Израиля. — Ред.) абсолютно плевать на осуждение и беспокойство, потому что они заботятся в первую очередь о безопасности собственного государства, поэтому уничтожают врагов любым способом. А сравнивать наши войны совсем неуместно. Таких условий, столь масштабных боевых действий , которые ведутся на нашей территории, там и в помине нет", — подытожил экс-глава полка "Азов".
Ранее Максим Жорин заявил, что из-за ослабления ответственности за самовольное оставление воинской части в армии возникают опасные прецеденты. По его мнению, это демотивирует бойцов.
Также заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отмечал, что в рядах ВСУ есть генералы без военного опыта, которые считают себя умнее полевых командиров. Последние могут быть будущим украинской армии, ведь знают современные методы ведения боя.
Читайте Новини.LIVE!