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Експерт назвав чотири причини неминучої поразки Росії у війні проти України

14 квітня 2024 08:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Експерт назвав чотири причини неминучої поразки Росії у війні проти України
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Професор Пекінського університету Фен Юйцзюнь заявив, що Росія програє у війні, яку розпочала проти України. За його словами, на це є низка причин, що роблять її поразку неминучою.

Про це Фен Юйцзюнь повідомляє у статті, опублікованій в британському виданні The Economist у четвер, 11 квітня.

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Чому Росія програє у війні проти України

За словами експерта, оскільки жодні зі сторін не має переваг у війні та має різні політичні позиції, то конфлікт закінчиться нескоро, до того ж він матиме "глибокий, тривалий глобальний вплив". Однак є чотири фактори, які свідчать про остаточну поразку Росії, серед них:

  • рівень спротиву та національної єдності, що демонструють українці;
  • масштабна підтримка України, яка попри затримки з допомогою, все ж залишається широкою;
  • природа сучасної війни — поєднання індустріальної могутності та систем командування, контролю, зв’язку та розвідки, що в Росії "кульгає" після різкої деіндустріалізації після розпаду СРСР;
  • інформація — російський диктатор Володимир Путін перебуває в інформаційному коконі через своє довге правління й не має доступу до точних розвідданих.

"У сукупності ці чотири чинники роблять остаточну поразку Росії неминучою. З часом вона буде змушена вийти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не вийшла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?" — пояснив Юйцзюнь.

Репутація Путіна всередині країни та на міжнародній арені

Експерт зазначив, що війна Росії в Україні дещо похитнула становище Путіна навіть у РФ, адже йому довелося зіштовхнутися зі "складними внутрішніми політичними підводними течіями". Йдеться про повстання очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, а також російських добровольців, наприклад, в Бєлгороді, етнічну напругу в кількох регіонах РФ та теракт у Москві.

Крім того, за словами професора, війна Росії в Україні впливає на відносини РФ з Китаєм, який хоч і підтримує з нею відносини, та на противагу Росії бажає закінчити війну шляхом мирних переговорів. 

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв російського диктатора Володимира Путіна та його загарбницьку війну проти України з Адольфом Гітлером. А щоб війну проти України хоч якось продовжувати, Кремль намагається підкупити російських військовослужбовців.

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