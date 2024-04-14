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Эксперт назвал четыре причины неизбежного поражения России в войне против Украины

14 апреля 2024 08:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Эксперт назвал четыре причины неизбежного поражения России в войне против Украины
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Профессор Пекинского университета Фэн Юйцзюнь заявил, что Россия проиграет в войне, которую начала против Украины. По его словам, на это есть ряд причин, делающих ее поражение неизбежным.

Об этом Фэн Юйцзюнь сообщает в статье, опубликованной в британском издании The Economist в четверг, 11 апреля.

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Почему Россия проигрывает в войне против Украины

По словам эксперта, поскольку ни у одной из сторон нет преимуществ в войне и есть разные политические позиции, то конфликт закончится нескоро, к тому же он будет иметь "глубокое, длительное глобальное влияние". Однако есть четыре фактора, свидетельствующие об окончательном поражении России, среди них:

  • уровень сопротивления и национального единства, которые демонстрируют украинцы;
  • масштабная поддержка Украины, которая, несмотря на задержки с помощью, все же остается широкой;
  • природа современной войны — сочетание индустриального могущества и систем командования, контроля, связи и разведки, что в России "хромает" после резкой деиндустриализации после распада СССР;
  • информация — российский диктатор Владимир Путин находится в информационном коконе из-за своего долгого правления и не имеет доступа к точным разведданным.

"В совокупности эти четыре фактора делают окончательное поражение России неизбежным. Со временем она будет вынуждена выйти из всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Ее ядерный потенциал не является гарантией успеха. Разве ядерная Америка не вышла из Кореи, Вьетнама и Афганистана?" — объяснил Юйцзюнь.

Репутация Путина внутри страны и на международной арене

Эксперт отметил, что война России в Украине несколько пошатнула положение Путина даже в РФ, ведь ему пришлось столкнуться со "сложными внутренними политическими подводными течениями". Речь идет о восстании главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также российских добровольцев, например, в Белгороде, этническом напряжении в нескольких регионах РФ и теракте в Москве.

Кроме того, по словам профессора, война России в Украине влияет на отношения РФ с Китаем, который хоть и поддерживает с ней отношения, но в противовес России желает закончить войну путем мирных переговоров.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус сравнил российского диктатора Владимира Путина и его захватническую войну против Украины с Адольфом Гитлером. А чтобы войну против Украины хоть как-то продолжать, Кремль пытается подкупить российских военнослужащих.

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