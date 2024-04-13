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РФ намагається підкупити своїх військових — британська розвідка навела приклади

13 квітня 2024 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ намагається підкупити своїх військових — британська розвідка навела приклади
Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кремль намагається підкупити російських військовослужбовців, аби була змога продовжувати війну проти України. Для цього президент РФ Володимир Путін підписав два закони про підтримку військових та їхніх сімей.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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Так, 6 квітня Путін ухвалив два закони на підтримку військовослужбовців, які воюють в Україні, та їхніх сімей.

Відомо, що перший звільнив їх від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул, що є продовженням закону від жовтня 2022 року, який звільняв учасників бойових дій від нарахування пені за прострочення платежів за комунальні послуги, кредити та борги за на картках.

Другий закон — вносить зміни до Трудового кодексу РФ і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військових протягом одного року з дня смерті.

"Кремль, ймовірно, ухвалив ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців приєднатися до боротьби в обмін на державні пільги й обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців", — вважають у британській розвідці.

Міноборони зазначило, що будь-які платіжні канікули коштують уряду РФ небагато в короткостроковій перспективі.

Однак вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації в Росії та її перспектив.

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Зведення британської розвідки

Нагадаємо, російські загарбники проводять вербування жінок у колоніях всередині країни. Ворог намагається знайти додатковий людський ресурс для ведення війни проти України.

Також ми писали, що ФСБ активно вербує українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям. 

володимир путін
армія
окупанти
Кремль
Мобілізація в росії
війна в Україні

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