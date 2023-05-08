Експерт назвав ймовірні цілі шахедів по Києву

Нічна атака дронами Києва 8 травня 2023 року. ФОТО: REUTERS/Gleb Garanich

Остання атака дронами 8 травня 2023 року української столиці стала однією із наймасованіших з початку війни в України. Швидше за все, цілями ударів могли бути українські системи ППО, об'єкти цивільної та військової інфраструктури, а також й житлові будинки.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий оглядач із військового порталу Defence Express Валерій Рябих.

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Валерій Рябих. ФОТО: Новини.LIVE

"Думаю, атака в ніч проти 8 травня мала кілька цілей. Вдарити по ППО, пускових установках, що були виявлені ворогом під час останньої атаки, по військовій або критичній інфраструктурі, яка бере участь у підготовці до контрнаступу ЗСУ весняно-літньої кампанії і не виключено, що й по цивільних об'єктах та житлових будинках, аби залякати українців та зменшити волю до спротиву", — уточнив Рябих.

Наслідки атаки дронів по Києву 8 травня 2023 року. ФОТО: REUTERS/Oleksandr Khomenko

Однак на думку експерта, ворог не досягнув військових цілей. І загалом нинішні повітряні удари росіян не будуть дієвими, адже Україна вже не та країна, яка була рік тому. А ворог тоді був значно сильнішим і навіть тоді не зміг досягнути перемоги.

Рябих також уточнив, що це вже не перша масована атака столиці і противник постійно удосконалює свої удари, аби прорвати столичну ППО. Цього разу він вдався до масованих ударів дронами, і це сталося після ракетних атак.

Наслідки атаки іранських дронів по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

"Противник досить довго накопичував резерви для комбінованих ударів. Складно порахувати, скільки дронів ще залишилося у росіян. Але якщо на початку поставок вони отримував великі партії, то тепер використовують все з коліс. Думаю, удари найближчим часом все ще будуть", — підсумував Рябих.

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня 2023 року ворог масово атакував Київ та Київську область ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. З північного напрямку — аеродром Сеща, що у Брянській області — було випущено 35 штук. Всі були знищені Повітряними військами, 30 із них — у небі над Києвом. Повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.