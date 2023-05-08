Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт назвав ймовірні цілі шахедів по Києву arrow

Експерт назвав ймовірні цілі шахедів по Києву

8 травня 2023 17:34
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Експерт назвав ймовірні цілі шахедів по Києву
Нічна атака дронами Києва 8 травня 2023 року. ФОТО: REUTERS/Gleb Garanich
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Остання атака дронами 8 травня 2023 року української столиці стала однією із наймасованіших з початку війни в України. Швидше за все, цілями ударів могли бути українські системи ППО, об'єкти цивільної та військової інфраструктури, а також й житлові будинки. 

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий оглядач із військового порталу Defence Express Валерій Рябих.  

Читайте також:
Валерій Рябих
Валерій Рябих. ФОТО: Новини.LIVE

"Думаю, атака в ніч проти 8 травня мала кілька цілей. Вдарити по ППО, пускових установках, що були виявлені ворогом під час останньої атаки, по військовій або критичній інфраструктурі, яка бере участь у підготовці до контрнаступу ЗСУ весняно-літньої кампанії і не виключено, що й по цивільних об'єктах та житлових будинках, аби залякати українців та зменшити волю до спротиву", — уточнив Рябих.

Атака дронами
Наслідки атаки дронів по Києву 8 травня 2023 року. ФОТО:  REUTERS/Oleksandr Khomenko

Однак на думку експерта, ворог не досягнув військових цілей. І загалом нинішні повітряні удари росіян не будуть дієвими, адже Україна вже не та країна, яка була рік тому. А ворог тоді був значно сильнішим і навіть тоді не зміг досягнути перемоги.

Рябих також уточнив, що це вже не перша масована атака столиці і противник постійно удосконалює свої удари, аби прорвати столичну ППО. Цього разу він вдався до масованих ударів дронами, і це сталося після ракетних атак.

наслідки атаки дронами Київ 8 травня
Наслідки атаки іранських дронів по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

"Противник досить довго накопичував резерви для комбінованих ударів. Складно порахувати, скільки дронів ще залишилося у росіян. Але якщо на початку поставок вони отримував великі партії, то тепер використовують все з коліс. Думаю, удари найближчим часом все ще будуть", — підсумував Рябих.

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня 2023 року ворог масово атакував Київ та Київську область ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. З північного напрямку — аеродром Сеща, що у Брянській області — було випущено 35 штук. Всі були знищені Повітряними військами, 30 із них — у небі над Києвом. Повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB