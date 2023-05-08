Эксперт назвал вероятные цели "шахедов" по Киеву

Ночная атака дронами Киева 8 мая 2023 года. ФОТО: REUTERS/Gleb Garanich

Последняя атака дронами 8 мая 2023 года украинской столицы стала одной из самых массированных с начала войны в Украине. Скорее всего, целями ударов могли быть украинские системы ПВО, объекты гражданской и военной инфраструктуры, а также жилые дома.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный обозреватель с военного портала Defence Express Валерий Рябых.

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Валерий Рябых. ФОТО: Новини.LIVE

"Думаю, атака в ночь на 8 мая имела несколько целей. Ударить по ПВО, пусковым установкам, обнаруженным врагом во время последней атаки, по военной или критической инфраструктуре, участвующей в подготовке к контрнаступлению ВСУ весенне-летней кампании и не исключено, что и по гражданским объектам и жилым домам, чтобы запугать украинцев и уменьшить волю к сопротивлению", — уточнил Рябых.

Последствия атаки дронов по Киеву 8 мая 2023 года. ФОТО: REUTERS/Oleksandr Khomenko

Однако, по мнению эксперта, враг не достиг военных целей. И вообще, нынешние воздушные удары россиян не будут действенными, ведь Украина уже не та страна, которая была год назад. А враг тогда был гораздо сильнее и даже тогда не смог добиться победы.

Рябых также уточнил, что это уже не первая массированная атака столицы и противник постоянно усовершенствует свои удары, чтобы прорвать столичную ПВО. На этот раз он прибег к массированным ударам дронами, и это произошло после ракетных атак.

Последствия атаки иранскими дронами Киева 8 мая 2023 года. ФОТО: Новини.LIVE

"Противник достаточно долго накапливал резервы для комбинированных ударов. Сложно посчитать, сколько дронов еще осталось у россиян. Но если в начале поставок они получали большие партии, то теперь используют все с колес. Думаю, удары в ближайшее время все еще будут", — подытожил Рябых.

Напомним, в ночь на 8 мая 2023 года враг массово атаковал Киев и Киевскую область ударными дронами иранского производства Shahed-136/131.

С северного направления — аэродром Сеща в Брянской области — было выпущено 35 штук. Все были уничтожены Воздушными войсками, 30 из них — в небе над Киевом. Воздушная тревога продолжалась 3 часа 30 минут.