Експерт назвав ключовий недолік російської ракети Циркон

Ракета "Цикрон" на стадії створення. Фото: росЗМІ

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький впевнений, що визначену бойову задачу ракети "Циркон", якими Росія атакувала Київ у лютому і березні, не виконує. На його думку, цей різновид ракет зазвичай "летить не туди, куди треба".

Про це Андрій Кульчицький розповів у коментарі Суспільному за результатами експертизи уламків "Циркону".

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"Циркон" не виконує своєї задачі

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", — зазначив експерт.

Кульчицький зазначив, що українське ППО спроможне їх збивати. Він нагадав, на одному з уламків ракети, враженої 25 березня, чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

Фахівець додав, що бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки.

"Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", — сказав він.

Раніше ми розповідали, що авіаційний експерт та колишній офіцер протиповітряної оборони Валерій Романенко став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповів, скільки ракет "Циркон" є у російських окупантів.

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. За наявними даними, цією зброєю могли бути протикорабельні ракети "Циркон" чи "Онікс".