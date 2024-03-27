Эксперт назвал ключевой недостаток российской ракеты Циркон

Ракета "Цикрон" на стадии создания. Фото: росСМИ

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий уверен, что определенную боевую задачу ракета "Циркон", которыми Россия атаковала Киев в феврале и марте, не выполняет. По его мнению, эта разновидность ракет обычно "летит не туда, куда нужно".

Об этом Андрей Кульчицкий рассказал в комментарии по результатам экспертизы обломков "Циркона".

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"Циркон" не выполняет свою задачу

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все, что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" — все это слова, а на самом деле к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда, куда надо, выполняет не ту работу, для которой которой приспособлена", — отметил эксперт.

Кульчицкий отметил, что украинское ПВО способно их сбивать. Он напомнил, что на одном из обломков ракеты, пораженной 25 марта, четко видно, что она была сбита системой Patriot.

Специалист добавил, что боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

"Анализы мы еще проводим, определим, какое именно там вещество. Но боевая часть мала: в сравнение с боевой частью таких ракет, как X-101 и X-22, не идет", — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что авиационный эксперт и бывший офицер противовоздушной обороны Валерий Романенко стал гостем студии Вечер.LIVE. Он рассказал, сколько ракет "Циркон" у российских оккупантов.

Напомним, 25 марта российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. По имеющимся данным, этим оружием могли быть противокорабельные ракеты "Циркон" или "Оникс".