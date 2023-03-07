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Експерт назвав мету окупантів щодо Бахмута

7 березня 2023 15:30
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Бахмут новини сьогодні: експерт назвав нову мету ворога
Бої за місто тривають ще з серпня 2022 року
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Напружена та складна ситуація у Бахмуті спостерігатиметься ще довгий час, бо окупанти поставили собі за мету захопити місто у березні. Для них це програма максимум, яка в цілому включає в себе мету вийти на адміністративні кордони Донецької області вже навесні.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий оглядач Олександр Коваленко.
 
"У Бахмуті найскладніше на півночі. І не тому, що там перебувають якісь елітні вагнерівці. Саме на північ ворог перегнав значну кількість сил та засобів з інших локацій і концентрує там найбільший удар. Мета — зайти в місто саме з цього напрямку", — каже Коваленко.

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Однак, в цілому, за його словами, ситуація біля Бахмута нагадує гойдалки. Тобто якщо на сьогодні якась певна траса чи дорога перерізані, то завтра вони знову можуть бути під контролем України.

Бахмут

Загалом введення оборони в Бахмуті доцільне, поки функціонують логістичні артерії постачання ЗСУ. Це траса через Іванівське, а також траса через Хромове на Часів Яр. 

"Так, вони перебувають під вогневим впливом ворога, але це не фізичний контроль. Дороги до Бахмута під вогнем з боку окупантів не перший місяць. Але забезпечення та логістика ЗСУ продовжується. Тому поки працюють дороги — оборона Бахмута може продовжуватися далі і то досить успішно", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, за повідомленням міністерства оборони Великої Британії, у битві за Бахмут втрат зазнають обидві сторони російсько-української війни. Бойові дії в районі цього міста виснажують сили як російських, так і українських підрозділів.

Разом з тим, зазначає міністерство оборони Великої Британії, Сили оборони України стабілізували свій периметр оборони після того, як російські окупанти просунулися на півночі від Бахмута.

Цьому не завадив навіть підірваний міст на єдиній асфальтованій дорозі, що веде з Бахмута до підконтрольної Україні території Донецької області.

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