​​​​​​​ЗСУ під Бахмутом стабілізували оборону, втрат зазнають обидві сторони, — британська розвідка

Українська армія стабілізувала периметр оборони під Бахмутом

У битві за Бахмут втрат зазнають обидві сторони російсько-української війни. Бойові дії в районі цього міста виснажують сили як російських, так і українських підрозділів.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.

Втрати під Бахмутом

Бойові дії, які тривають у районі Бахмута, продовжують виснажувати обидві сторони військового конфлікту.

Втрат зазнають як російська, так і українська армії.

Українці стабілізували фронт

Разом з тим, зазначає міністерство оборони Великої Британії, Сили оборони України стабілізували свій периметр оборони після того, як російські окупанти просунулися на півночі від Бахмута.

Цьому не завадив навіть підірваний міст на єдиній асфальтованій дорозі, що веде з Бахмута до підконтрольної Україні території Донецької області.

Українська армія знайшла вихід, використовуючи грунтові дороги, хоч це й ускладнює процес поповнення запасів через весняну багнюку.

Нагадаємо, учора, 6 березня, ISW наголошував, що після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Фото: РАР