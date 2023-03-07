Бахмут новости сегодня: эксперт назвал новую цель врага

Бои за город продолжаются еще с августа 2022 года

Напряженная и сложная ситуация в Бахмуте будет наблюдаться еще долгое время, потому что оккупанты задались целью захватить город в марте. Для них это программа максимум, которая в целом включает цель выйти на административные границы Донецкой области уже весной.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный обозреватель Александр Коваленко.



"В Бахмуте сложнее всего на севере. И не потому, что там находятся какие-то элитные вагнеровцы. Именно на север враг перегнал значительное количество сил и средств из других локаций и концентрирует там наибольший удар. Цель — зайти в город именно по этому направлению", — говорит. Коваленко.

Однако, в целом, по его словам, ситуация в Бахмуте напоминает качели. То есть если сегодня какая-то определенная трасса или дорога перерезаны, то завтра они снова могут быть под контролем Украины.

В целом введение обороны в Бахмуте целесообразно, пока функционируют логистические артерии снабжения ВСУ. Это трасса через Ивановское, а также трасса через Хромово на Часов Яр.

"Да, они находятся под огневым влиянием врага, но это не физический контроль. Дороги к Бахмуту под огнем со стороны оккупантов не первый месяц. Но обеспечение и логистика ВСУ продолжается. Поэтому пока работают дороги — оборона Бахмута может продолжаться дальше и довольно успешно", — подытожил Коваленко.

Напомним, по сообщению министерства обороны Великобритании, в битве за Бахмут потери понесут обе стороны российско-украинской войны. Боевые действия в районе города истощают силы как российских, так и украинских подразделений.

Вместе с тем, отмечает министерство обороны Великобритании, Силы обороны Украины стабилизировали свой периметр обороны после того, как российские оккупанты продвинулись к северу от Бахмута.

Этому не помешал даже взорванный мост на единственной асфальтированной дороге, ведущей из Бахмута к подконтрольной Украине территории Донецкой области.