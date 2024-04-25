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Експерт назвав найефективніші цілі для ATACMS

25 квітня 2024 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експерт назвав найефективніші цілі для ATACMS
ATACMS. Фото: US Army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки певну кількість далекобійних ракет ATACMS. Вони можуть охопити важливі цілі на тимчасово окупованих територіях, особливо в Криму.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко для "24 каналу" у четвер, 25 квітня.

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Цілі для ATACMS 

Коваленко зазначив, що США не дозволять бити цими ракетами по території Росії, але дальності у 300 кілометрів достатньо, аби бити по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму.

Він нагадав, що нещодавно там вже стався потужний удар по аеродрому в Джанкої, де розташований дивізіон 18 зенітного ракетного полку. За словами експерта, такі ж об'єкти є і у Феодосії, і в Євпаторії, і на мисі Тарханкут.

"Потрібно повністю нівелювати загрозу комплексів С-400 та С-300. Потрібно знищити всі дивізіони, які зі складу 18 зенітного ракетного полку, 12 зенітного ракетного полку… Це все ті зрадники, які перейшли у 2014 році на бік Росії. Вони зараз отримують те, що заслужили", — наголосив Коваленко.

Експерт зазначив, якщо позбавити Крим прикриття з повітря, то можна потім буде запускати значно більше далекобійних дронів та ракет. Ймовірно, тоді українські військові зосередяться на знищенні Кримського мосту.

Чи здатна РФ боротися з ATACMS

Коваленко каже, найімовірніше, окупанти не мають можливості знищувати ATACMS. У мережі вже публікували відео запуску шести таких ракет. Через певний проміжок часу на супутникових знімках зафіксували шість прильотів по аеродрому Джанкоя.

"Тобто дивізіон С-400 не спрацював на перехоплення шести балістичних ракет. І вони були не найновішої модифікації. Можемо з цього зробити висновок, що росіяни не можуть протидіяти ATACMS",
— сказав Коваленко.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS. Йдеться саме про ракети великої дальності.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив про продовження постачання Україні ракет ATACMS. Він підтвердив, що вони вже були відправлені раніше.

США
Крим
військова допомога
Україна
окупація
ракети

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