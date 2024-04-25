Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт назвал наиболее эффективные цели для ATACMS arrow

Эксперт назвал наиболее эффективные цели для ATACMS

25 апреля 2024 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эксперт назвал наиболее эффективные цели для ATACMS
ATACMS. Фото: US Army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина получила от Соединенных Штатов Америки определенное количество дальнобойных ракет ATACMS. Они могут охватить важные цели на временно оккупированных территориях, особенно в Крыму.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для "24 канала" в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Цели для ATACMS

Коваленко отметил, что США не разрешат бить этими ракетами по территории России, но дальности в 300 километров достаточно, чтобы бить по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Он напомнил, что недавно там уже произошел мощный удар по аэродрому в Джанкое, где расположен дивизион 18-го зенитного ракетного полка. По словам эксперта, такие же объекты есть и в Феодосии, и в Евпатории, и на мысе Тарханкут.

"Нужно полностью нивелировать угрозу комплексов С-400 и С-300. Нужно уничтожить все дивизионы, которые из состава 18 зенитного ракетного полка, 12 зенитного ракетного полка... Это все те предатели, которые перешли в 2014 году на сторону России. Они сейчас получают то, что заслужили", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт отметил, если лишить Крым прикрытия с воздуха, то можно потом будет запускать гораздо больше дальнобойных дронов и ракет. Вероятно, тогда украинские военные сосредоточатся на уничтожении Крымского моста.

Способна ли РФ бороться с ATACMS

Коваленко говорит, скорее всего, оккупанты не имеют возможности уничтожать ATACMS. В сети уже публиковали видео запуска шести таких ракет. Через определенный промежуток времени на спутниковых снимках зафиксировали шесть прилетов по аэродрому Джанкоя.

"То есть дивизион С-400 не сработал на перехват шести баллистических ракет. И они были не самой новой модификации. Можем из этого сделать вывод, что россияне не могут противодействовать ATACMS",
— сказал Коваленко.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS. Речь идет именно о ракетах большой дальности.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о продлении поставок Украине ракет ATACMS. Он подтвердил, что они уже были отправлены раньше.

США
Крым
военная помощь
Украина
оккупация
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри