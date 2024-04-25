Эксперт назвал наиболее эффективные цели для ATACMS

ATACMS. Фото: US Army

Украина получила от Соединенных Штатов Америки определенное количество дальнобойных ракет ATACMS. Они могут охватить важные цели на временно оккупированных территориях, особенно в Крыму.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для "24 канала" в четверг, 25 апреля.

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Цели для ATACMS

Коваленко отметил, что США не разрешат бить этими ракетами по территории России, но дальности в 300 километров достаточно, чтобы бить по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Он напомнил, что недавно там уже произошел мощный удар по аэродрому в Джанкое, где расположен дивизион 18-го зенитного ракетного полка. По словам эксперта, такие же объекты есть и в Феодосии, и в Евпатории, и на мысе Тарханкут.

"Нужно полностью нивелировать угрозу комплексов С-400 и С-300. Нужно уничтожить все дивизионы, которые из состава 18 зенитного ракетного полка, 12 зенитного ракетного полка... Это все те предатели, которые перешли в 2014 году на сторону России. Они сейчас получают то, что заслужили", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт отметил, если лишить Крым прикрытия с воздуха, то можно потом будет запускать гораздо больше дальнобойных дронов и ракет. Вероятно, тогда украинские военные сосредоточатся на уничтожении Крымского моста.

Способна ли РФ бороться с ATACMS

Коваленко говорит, скорее всего, оккупанты не имеют возможности уничтожать ATACMS. В сети уже публиковали видео запуска шести таких ракет. Через определенный промежуток времени на спутниковых снимках зафиксировали шесть прилетов по аэродрому Джанкоя.

"То есть дивизион С-400 не сработал на перехват шести баллистических ракет. И они были не самой новой модификации. Можем из этого сделать вывод, что россияне не могут противодействовать ATACMS",

— сказал Коваленко.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS. Речь идет именно о ракетах большой дальности.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о продлении поставок Украине ракет ATACMS. Он подтвердил, что они уже были отправлены раньше.