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Україна таємно отримала далекобійні ракети ATACMS від США, — NYT

25 квітня 2024 11:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна таємно отримала далекобійні ракети ATACMS від США, — NYT
Далекобійні ракети ATACMS. Фото: US Army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна таємно отримала від США далекобійні ракети ATACMS, які б'ють на відстань 300 кілометрів. Це трапилося ще до ухвалення військової допомоги на суму 61 мільярда доларів. 

Про це повідомляє видання The New York Times

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Ракети ATACMS для України

Видання зазначає, що минулого тижня США таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Українські військові одразу ж використали цю зброю, щоб атакувати російський військовий аеродром у Криму 17 квітня та російські війська на південному сході країни в ніч на вівторок.

За словами високопоставленого чиновника США, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіуса дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів.

"Я можу підтвердити, що Сполучені Штати надали Україні ATACMS далекого радіусу дії за прямою вказівкою президента", — заявив речник Держдепу Ведант Патель.

Він додав, що США "не оголошували про це спочатку, щоб забезпечити оперативну безпеку України на її прохання". 

"Незрозуміло, скільки саме такої зброї вже надіслали в Україну, але радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Вашингтон надав "суттєву кількість" і планує надіслати ще більше. В Америці вважають, що такі ракети суттєво змінять ситуацію на фронті", — йдеться у матеріалі. 

Водночас зазначається, що Київ пообіцяв використовувати ці ракети для атак в межах тимчасово окупованих територій, а не по Росії.

Військова допомога Україні від США — останні новини

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Того ж дня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів.

Також стало відомо, що в цей пакет ймовірно, вперше увійдуть далекобійні ракети ATACMS, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів. 

США
військова допомога
ракети
війна в Україні
фронт

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