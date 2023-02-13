Експерт: Середземне море може стати новим місцем для ракетних атак по Україні

"Румунський інцидент" був перевіркою реакції НАТО

Російська федерація може завдати по Україні ракетний удар, використовуючи для цього нове географічне місце. Ним може стати Середземне море.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Враховуючи те, що основна кількість їхніх "Калібрів" зосереджена у Середземному морі, скоріше за все, росіяни зондували реакцію для можливості нанесення ракетного удару по Україні з території Середземного моря", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

У такому випадку, зазначив він, траєкторія польоту ракет пролягає на країнами НАТО.

"Тобто вони "кинули" ракету і дивилися на реакцію Заходу", — припустив військовий експерт.

Як рф атакує Україну ракетами

За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, не варто сподіватися, що росіяни припинять завдавати ракетних ударів по Україні. Вони будуть продовжувати застосовувати як запаси ракет, так і нові, щойно з конвеїру. Навіть незважаючи на те, що росіяни зайшли у свій критичний мінімум, атаки продовжуватимуться щонайменше до весни.

Останні ракетні обстріли росіян показали, що їхня частота залежить або від загальної ситуації на фронті, або якихось наших здобутків чи кроків на міжнародній арені.

Раніше Снєгирьов заявив, що російські окупаційні війська надалі можуть інтенсифікувати частоту ракетних атак по Україні. Для цього ворог має в своєму розпорядженні ще достатній ракетний потенціал різного типу.