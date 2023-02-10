Ракетний удар за 10 лютого: коли росія припинить атаки

10 лютого ворог випустив 71 ракету, 61 із них збили сили ППО

Не варто сподіватися, що росіяни припинять завдавати ракетних ударів по Україні. Вони будуть продовжувати застосовувати як запаси ракет, так і нові, щойно з конвеїру. Навіть незважаючи на те, що зайшли у свій критичний мінімум, атаки продовжуватимуться щонайменше до весни.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Замість 30% у них вже 20% залишків, але до весни не варто сподіватися, що ракетні удари припиняться. Можливо, вони будуть не такими масовими, але вони будуть. Рф розуміє, що це є зброя терору і продовжуватиме її застосовувати по нашій території. Єдине, що захистить наш повітряний простір — це новітні системи ППО, які ми маємо отримати, та літаки. З останніми складніше", — уточнив Кузан.

Найбільша небезпека, за його словами, від ракет С-300, якими ворог систематично обстрілює прифронтові міста. Зокрема, в ніч на пʼятницю 10 лютого по Запоріжжю та Харківщині була випущена рекордна кількість даних ракет — до 35 штук. Їх українська ППО не може знищувати у повітрі.

Нагадаємо, 10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Із повітря, районів Каспійського моря та Волгодонська, атакував ракетами Х-101 та Х-555, а із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Загалом було випущено 71 ракету, в тому числі із нічними 5. Із них сили ППО знищили 61.

За словами головнокомандувачами ЗСУ Валерія Залужного два Калібри перетнули повітряний простір спершу Молдови, а далі Румунії, і зайшли в український в напрямку Чернівців. І якщо Молдова дану інформацію підтвердила, то румунська влада — ні.