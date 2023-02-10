Ракетний удар за 10 лютого: коли росія припинить атаки

Коли росія може призупинити ракетні удари по Україні: оцінка експерта
Не варто сподіватися, що росіяни припинять завдавати ракетних ударів по Україні. Вони будуть продовжувати застосовувати як запаси ракет, так і нові, щойно з конвеїру. Навіть незважаючи на те, що зайшли у свій критичний мінімум, атаки продовжуватимуться щонайменше до весни.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
-
Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти
-
Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"
-
Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч
-
Землетрус у Туреччині, візит Зеленського до Великої Британії та пожежі в Чилі: події тижня в фотографіях
-
Допомога українцям: США виділять $6 млрд на соцпрограми
-
США збили над Аляскою невідомий літальний апарат
-
Є влучання в енергооб'єкти: Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки дронів
-
Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф
-
Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні: де і коли про неї оголосить Байден
-
Обстріли Донеччини: за добу загинула одна цивільна людина, четверо поранені
"Замість 30% у них вже 20% залишків, але до весни не варто сподіватися, що ракетні удари припиняться. Можливо, вони будуть не такими масовими, але вони будуть. Рф розуміє, що це є зброя терору і продовжуватиме її застосовувати по нашій території. Єдине, що захистить наш повітряний простір — це новітні системи ППО, які ми маємо отримати, та літаки. З останніми складніше", — уточнив Кузан.
Найбільша небезпека, за його словами, від ракет С-300, якими ворог систематично обстрілює прифронтові міста. Зокрема, в ніч на пʼятницю 10 лютого по Запоріжжю та Харківщині була випущена рекордна кількість даних ракет — до 35 штук. Їх українська ППО не може знищувати у повітрі.
Нагадаємо, 10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Із повітря, районів Каспійського моря та Волгодонська, атакував ракетами Х-101 та Х-555, а із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Загалом було випущено 71 ракету, в тому числі із нічними 5. Із них сили ППО знищили 61.
За словами головнокомандувачами ЗСУ Валерія Залужного два Калібри перетнули повітряний простір спершу Молдови, а далі Румунії, і зайшли в український в напрямку Чернівців. І якщо Молдова дану інформацію підтвердила, то румунська влада — ні.