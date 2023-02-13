Эксперт: Средиземное море может стать новым местом для ракетных атак по Украине

Эксперт назвал новое место, из которого россия может ударить ракетами по Украине
Российская федерация может нанести по Украине ракетный удар, используя для этого новое географическое место. Таковым может стать Средиземное море.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Учитывая, что основное количество их "Калибров" сосредоточено в Средиземном море, скорее всего, россияне зондировали реакцию для возможности нанесения ракетного удара по Украине с территории Средиземного моря", — сказал Снегирев.
В таком случае, отметил он, траектория полета ракет проходит по странам НАТО.
"То есть они "кинули" ракету и смотрели на реакцию Запада", —предположил военный эксперт.
Как рф атакует Украину ракетами
По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, не стоит надеяться, что россияне прекратят наносить ракетные удары по Украине. Они будут продолжать применять как запасы ракет, так и новые только с конвейера. Даже несмотря на то, что россияне зашли в свой критический минимум, атаки будут продолжаться, по меньшей мере, до весны.
Последние ракетные обстрелы россиян показали, что их частота зависит либо от общей ситуации на фронте, либо каких-либо наших достижений или шагов на международной арене.
Ранее Снегирев заявил, что российские оккупационные войска в дальнейшем могут интенсифицировать частоту ракетных атак по Украине. Для этого враг располагает еще достаточным ракетным потенциалом разного типа.