Ракетні атаки по Україні: експерт назвав цілі Росії

Росіяни ведуть ракетний удар по території України ракетами класу "Калібр". Фото: росЗМІ

Росіяни змінили цілі повітряних атак по Україні і тепер намагаються вразити військові обʼєкти, які на їхню думку, братимуть участь у контрнаступі України. Ворога цікавлять паливні склади, склади з боєприпасами, розміщення живої сили та західної техніки.

Про це Новини.LIVE сказав військовий оглядач Іван Ступак.

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За його словами, якщо на початку ракетної кампанії проти України ворога цікавила енергетика та цивільна інфраструктура, то тепер він битиме по всьому, що на його думку, братиме участь у контрнаступі України.

Але росіянам досить складно потрапляти у потрібні їм цілі, на відміну від початку війни, коли вони були їм відомі.

Скріншот. ФОТО: Повітряні війська України

"Росіян цікавлять паливні склади, склади з боєприпасами, розміщення живої сили та західної техніки. Але ми все сховали і їм дуже важко вирахувати місця знаходження військових обʼєктів", — каже Ступак.

Іван Ступак. Фото: Новини.LIVE

На його думку, дещо вони намагаються вирахувати самі. Наприклад, бачать на карті пустий санаторій, що означає потенційне місце розміщення українських військових. І завдають удару.

"Наприклад, в Одесі вони кілька разів влучали у пусті санаторії. Мабуть, не було можливості зробити розвідку і відправити коригувальника вогню. Але все ще є і такі, хто здає ворогу переміщення військових. На жаль, було влучання по військовому обʼєкту в Павлограді. Є дані, що це не вплине на наш контрнаступ", — підсумував Ступак.

Нагадаємо, у ніч на середу, 3 травня, ворог завдав чергового повітряного удару по Україні, випустивши до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Повітряні сили знищили 21 із них. Для цього було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь". Повітряна тривога тривала 4 години 30 хв.

Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в Умані. Фото: Reuters

Атака території України іранськими дронами стала третьою за останні 6 днів. Перед тим ворог двічі атакував ракетами. Зокрема, в ніч на пʼятницю, 28 квітня, було випущено 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Сили ППО знищили 21 ракету, з них 11 у повітряному просторі Києва та області. На жаль, одна з ракет влучила у 9-поверхівку в Умані, вбивши 23 людини.

Вдруге Росія випустила 18 ракет в ніч на понеділок, 1 травня. ППО збила 15 із них.