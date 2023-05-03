Ракетні атаки по Україні: експерт назвав цілі Росії

Експерт назвав нові цілі російських ракетних атак по Україні
Росіяни змінили цілі повітряних атак по Україні і тепер намагаються вразити військові обʼєкти, які на їхню думку, братимуть участь у контрнаступі України. Ворога цікавлять паливні склади, склади з боєприпасами, розміщення живої сили та західної техніки.
Про це Новини.LIVE сказав військовий оглядач Іван Ступак.
За його словами, якщо на початку ракетної кампанії проти України ворога цікавила енергетика та цивільна інфраструктура, то тепер він битиме по всьому, що на його думку, братиме участь у контрнаступі України.
Але росіянам досить складно потрапляти у потрібні їм цілі, на відміну від початку війни, коли вони були їм відомі.
"Росіян цікавлять паливні склади, склади з боєприпасами, розміщення живої сили та західної техніки. Але ми все сховали і їм дуже важко вирахувати місця знаходження військових обʼєктів", — каже Ступак.
На його думку, дещо вони намагаються вирахувати самі. Наприклад, бачать на карті пустий санаторій, що означає потенційне місце розміщення українських військових. І завдають удару.
"Наприклад, в Одесі вони кілька разів влучали у пусті санаторії. Мабуть, не було можливості зробити розвідку і відправити коригувальника вогню. Але все ще є і такі, хто здає ворогу переміщення військових. На жаль, було влучання по військовому обʼєкту в Павлограді. Є дані, що це не вплине на наш контрнаступ", — підсумував Ступак.
Нагадаємо, у ніч на середу, 3 травня, ворог завдав чергового повітряного удару по Україні, випустивши до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Повітряні сили знищили 21 із них. Для цього було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь". Повітряна тривога тривала 4 години 30 хв.
Атака території України іранськими дронами стала третьою за останні 6 днів. Перед тим ворог двічі атакував ракетами. Зокрема, в ніч на пʼятницю, 28 квітня, було випущено 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Сили ППО знищили 21 ракету, з них 11 у повітряному просторі Києва та області. На жаль, одна з ракет влучила у 9-поверхівку в Умані, вбивши 23 людини.
Вдруге Росія випустила 18 ракет в ніч на понеділок, 1 травня. ППО збила 15 із них.