Нічна атака окупантів: у Повітряних силах розповіли, скільки вдалося знищити ворожих БпЛА

Російський безпілотний літальний апарат. Фото: Reuters

У ніч на 3 травня російські окупанти вкотре намагалися обстріляти Україну. Вони використовували дрони-камікадзе іранського виробництва. Силам ППО вдалося приземлити понад 20 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Військові РФ здійснювали атаку з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

Загалом окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було застосоване зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

Кількість знищених ворожих БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 3 травня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі та Дніпрі було чути вибухи. За попередньою інформацією, працювала ППО.