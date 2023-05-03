Росія атакувала Україну дронами-камікадзе 3 травня: аналіз удару

Росіяни запускають багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс. Фото: РосЗМІ

В ніч на середу 3 травня ворог завдав чергового повітряного удару по Україні, випустивши до 26 ударних дронів "Shahed-136/131". Повітряні сили знищили 21 із них. Для цього було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь". Повітряна тривога на півночі, півдні та у Києві тривала 4 години 30 хв.

Які цілі в Україні ворог переслідував цього разу — читайте у Новини.LIVE далі.

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Росія випустила по Україні 26 шахедів: що відомо про збиття та влучання

20 квітня речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила: Росія отримала нову партію іранських дронів і поновила атаки території України.

За офіційними даними Повітряних Сил України, у ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти вчергове випустили їх із північного напрямку (з аеродрому Сеща Брянської області), а також із півдня – східного узбережжя Азовського моря.

Скріншот Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів "Shahed-136/131", з яких 21 було знищено силами Повітряних Сил. Повітряна тривога лунала у північних та південних областях 4 години 30 хв.

І хоч більшість шахедів було збито, на жаль, є і кілька влучань. Зокрема:

По території однієї із нафтобаз у місті Кропивницький. Там розпочалася масштабна пожежа.

Один дрон влучив по приватному домоволодінню на території населеного пункту Куцурубської громади, що на Миколаївщині. Постраждалих немає.

Ще один пошкодив адміністративну будівлю у Дніпрі, без постраждалих.

Також частина дронів була спрямована на Київ. Скільки саме їх цілило по столиці — поки невідомо. Всі цілі були збиті.

Військовий аеродром Сеща у Брянській області. Фото: Facebook/ Іван Красіков

"Столиця України зазнала вже третього за останні 6 днів повітряного нападу з боку ворога. Цього разу Київ атакували дронами. Всі вони були збиті. Попередньо без жертв та руйнувань. Сили протиповітряної оборони вкотре врятували життя киян", — йдеться в офіційному повідомленні Київської військової адміністрації.

Окрім атак дронами, російські військові також вдарили по Запоріжжю, постраждали приватні будинки, минулося без жертв.

Ворог змінив цілі ударів по Україні

Загалом за останні 6 днів це вже третя повітряна атака ворога. Її ціллю, на думку багатьох військових аналітиків, є спроби Росії перешкодити українському контрнаступові, що розпочнеться вже у найближчі тижні.

"Останні ракетні удари по Україні, ймовірно, були націлені по українській військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі", – зазначили британські розвідники в огляді за 3 травня.

Росіяни шукають військові цілі, цивільні обʼєкти наразі їх не цікавлять, каже Новини.LIVE військовий оглядач Іван Ступак. І якщо на початку ракетної кампанії проти України ворога цікавила енергетика та цивільна інфраструктура, то тепер він битиме по всьому, що на його думку, може брати участь в контрнаступі України.

Іван Ступак. Фото: Facebook

І тут у росіян зʼявилася проблема, каже Ступак. Бо якщо на початку війни росіяни мали багато інформації про зосередження військової техніки в Україні, то тепер все це сховано. Відповідно ворогу дуже важко вирахувати місця знаходження військових обʼєктів. Його цікавлять паливні склади, склади з боєприпасами, розміщення живої сили та західної техніки.

Ракетний удар по Павлограду 30 квітня 2023 року. ФБ Ірина Суслова

"Дещо вони намагаються вирахувати самі. Дивляться по мапі: о, пустий санаторій. Це потенційне місце розміщення українських військових. В Одесі вони кілька разів влучали у пусті санаторії. Мабуть, не було можливості зробити розвідку і відправити коригувальника вогню. Але і щури, які здають ворогу переміщення військових, у нас теж є. От, на жаль, влучили кудись по військовому у Павлограді. Але є дані, що це не вплине на наш контрнаступ", — підсумував Ступак.

Наслідки ракетного удару по Павлограду, 1 травня 2023 року. Фото: ФБ Микола Лукашук

Атака території України іранськими дронами стала третьою є останні 6 днів. Перед тим ворог двічі атакував ракетами. Зокрема, в ніч на пʼятницю, 28 квітня, було випущено 23 крилаті ракети Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Сили ППО знищили 21 ракету, з них 11 у повітряному просторі Києва та області. На жаль, одна за ракет влучила у 9-поверхівку в Умані, вбивши 23 людини.

Вдруге Росія випустила 18 ракет в ніч на понеділок, 1 травня. ППО збила 15 із них.