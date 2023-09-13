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Експерт пояснив, чи зможуть ЗСУ використовувати відвойовані "вишки Бойка"

13 вересня 2023 05:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, чи зможуть ЗСУ використовувати відвойовані "вишки Бойка"
Окупована росіянами з 2014-го року українська бурова платформа. Фото: ГУР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Використання українською армією бурових платформ, відомих як "вишки Бойка", є ризикованим. Російські окупанти в будь-який момент можуть зруйнувати їх ракетними ударами.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Коментуючи можливість використання Збройними силами України відвойовані у Чорному морі бурові платформи, Петро Черник наголосив, що такий крок має серйозні ризики.

"Російські війська цілком здатні зруйнувати ці об’єкти ракетними обстрілами. Тож навряд чи є доцільним встановлення дорогоцінної радіотехнічну апаратуру на території, відкритої для російських ракет", — підкреслив полковник ЗСУ.

Варіанти є, рішення буде

Втім, зазначив Черник, імовірність практичного використання "вишок Бойка" все-таки існує.

"Я більш ніж упевнений, що наші експерти зараз опрацьовують усі можливі варіанти майбутнього цих об’єктів у нинішній війні. А яке буде ухвалене рішення, побачимо", — підкреслив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели підрозділи ГУР. Зокрема, під контроль були повернуті  бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

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