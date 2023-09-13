Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ использовать отвоеванные "вышки Бойко" arrow

Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ использовать отвоеванные "вышки Бойко"

13 сентября 2023 05:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ использовать отвоеванные "вышки Бойко"
Оккупирована россиянами с 2014-го года украинская буровая платформа. Фото: ГУР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Использование украинской армией буровых платформ, известных как "вышки Бойко", рискованно. Российские оккупанты в любой момент могут разрушить их ракетными ударами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Россияне могут нанести ответный удар

Комментируя возможность использования Вооруженными силами Украины отвоеванные в Черном море буровые платформы, Петр Черник подчеркнул, что такой шаг имеет серьезные риски.

"Российские войска вполне способны разрушить эти объекты ракетными обстрелами. Поэтому вряд ли целесообразно устанавливать драгоценную радиотехническую аппаратуру на территории, открытой для российских ракет", — подчеркнул полковник ВСУ.

Варианты есть, решение будет

Впрочем, отметил Черник, вероятность практического использования "вышек Бойко" все-таки существует.

"Я более чем уверен, что наши эксперты сейчас прорабатывают все возможные варианты будущего этих объектов в нынешней войне. А какое решение будет принято, увидим", — подчеркнул полковник ВСУ.

Напомним, что уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели подразделения ГУР. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз