Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ использовать отвоеванные "вышки Бойко"

Оккупирована россиянами с 2014-го года украинская буровая платформа. Фото: ГУР

Использование украинской армией буровых платформ, известных как "вышки Бойко", рискованно. Российские оккупанты в любой момент могут разрушить их ракетными ударами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Комментируя возможность использования Вооруженными силами Украины отвоеванные в Черном море буровые платформы, Петр Черник подчеркнул, что такой шаг имеет серьезные риски.

"Российские войска вполне способны разрушить эти объекты ракетными обстрелами. Поэтому вряд ли целесообразно устанавливать драгоценную радиотехническую аппаратуру на территории, открытой для российских ракет", — подчеркнул полковник ВСУ.

Варианты есть, решение будет

Впрочем, отметил Черник, вероятность практического использования "вышек Бойко" все-таки существует.

"Я более чем уверен, что наши эксперты сейчас прорабатывают все возможные варианты будущего этих объектов в нынешней войне. А какое решение будет принято, увидим", — подчеркнул полковник ВСУ.

Напомним, что уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели подразделения ГУР. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".