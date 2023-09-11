Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" поблизу Криму
Україна повернула під свій контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі "Вишки Бойка". Вони були під контролем Росії з 2015 року.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
Повернення "Вишків Бойка" під контроль України
Як відомо, унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели підрозділи ГУР. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
"Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок спецоперації українським бійцям вдалося захопити цінні трофеї:
- запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет),
- РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.
Варто зазначити, що Росія окупувала "Вишки Бойка" ще у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.