Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" поблизу Криму

"Вишки Бойка" у Чорному морі. Фото: Крим.Реалії

Україна повернула під свій контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі "Вишки Бойка". Вони були під контролем Росії з 2015 року.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Читайте також:

Повернення "Вишків Бойка" під контроль України

Як відомо, унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели підрозділи ГУР. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

"Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок спецоперації українським бійцям вдалося захопити цінні трофеї:

запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет),

РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Варто зазначити, що Росія окупувала "Вишки Бойка" ще у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.