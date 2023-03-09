Ракетний удар 9 березня: експерт пояснив особливість атаки

9 березня росія випустила по Україні 81 ракету різних типів. Наслідки удару в Києві

росія помітно збільшила терміни на відновлення ракетних ударів по території України, а також зменшила кількість випущених ракет. При цьому ворог все-таки намагається удосконалити тактику обстрілів, перевантажувати українську ППО та обходити її.

Про це в коментарі Новини.LIVE відмітив військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, росіяни не стоять на місці, але й ЗСУ теж. Пішла гра, хто кого переграє.

"Особливо чогось нового в атаці 9 березня ми не побачили, окрім пуску шести "Кинджалів". Раніше такого не було. Видно, вони хотіли досягти поставлених цілей, а от решта ракет могла бути для розпорошення сил ППО. Як от Х-22. Загалом цього разу було застосовано багато ракет, які не перехоплюються нашою ППО", — зазначив експерт.

За його словами, ворог забазував необхідну кількість ракет Х-101/505 та "Калібрів", яких на залишках вже не так і багато. Наприклад, станом на 24 січня кількість перших двох типів ракет нараховувала близько 109 штук. Із них 40 було випущено під час атаки 26 січня, ще 43 ракети полетіли 10 лютого і ще 28 — 9 березня. І якщо Х-101 ворог може виготовляти до 15 одиниць на місяць, то Х-505 вже ні.

Цілком можливо, що ракет Х-101/505 у ворога вже приблизно 30-50 у наявності. Однак він досі здатен виготовляти до 50 штук різних типів на місяць, тому ракетні удари триватимуть.

Нагадаємо, в ніч проти четверга 9 березня росія випустила по Україні 81 ракету різних типів та 8 ударних іранських безпілотників Shahed-136/131. Силам української Протиповітряної оборони вдалося збити 34 ракети та 4 дрони.

Влучання зафіксовані в 10 областях, є загиблі. Найскладніша ситуація наразі на Житомирщині — там немає ні світла, ні води, ні опалення. Однак всі служби уже працюють над відновленням інфраструктури.