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Эксперт объяснил, чем новая ракетная атака отличалась от предыдущих

9 марта 2023 18:23
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Ракетный удар 9 марта: эксперт объяснил особенность атаки
9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету разных типов. Последствия удара в Киеве
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Россия заметно увеличила сроки восстановления ракетных ударов по территории Украины, а также уменьшила количество выпущенных ракет. При этом враг все же пытается усовершенствовать тактику обстрелов, перегружать украинскую ПВО и обходить ее.

Об этом в комментарии Новини.LIVE отметил военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

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По его словам, россияне не стоят на месте, но и ВСУ тоже. Пошла игра, кто кого обыграет.

"Особенно чего-то нового в атаке 9 марта мы не увидели, кроме пуска шести "Кинжалов". Раньше такого не было. Видно, они хотели достичь поставленных целей, а вот остальные ракеты могли быть для распыления сил ПВО. Как вот Х-22. На этот раз было применено много ракет, которые не перехватываются нашей ПВО", — отметил эксперт.

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По его словам, враг забазировал необходимое количество ракет Х-101/505 и "Калибров", которых на остатках уже не так много. К примеру, по состоянию на 24 января количество первых двух типов ракет насчитывало около 109 штук. Из них 40 были выпущены во время атаки 26 января, еще 43 ракеты полетели 10 февраля и еще 28 — 9 марта. И если Х-101 враг может производить до 15 единиц в месяц, то Х-505 уже нет.

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Вполне возможно, что ракет Х-101/505 у врага уже примерно 30-50. Однако он до сих пор способен производить до 50 штук разных типов в месяц, поэтому ракетные удары будут продолжаться.

Напомним, в ночь на четверг 9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету разных типов и 8 ударных иранских беспилотников Shahed-136/131. Силам украинской противовоздушной обороны удалось сбить 34 ракеты и 4 дрона.

Попадания зафиксированы в 10 областях, есть погибшие. Самая сложная ситуация на Житомирщине — там нет ни света, ни воды, ни отопления. Однако все службы уже работают над восстановлением инфраструктуры.

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