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Експерт пояснив, чому не варто скасовувати відстрочку для здобувачів другої вищої

7 вересня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, чому не варто скасовувати відстрочку для здобувачів другої вищої
Українські солдати. Фото: GSMinfo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Серед тих українських студентів, які вирішили здобути другу вищу освіту в часи війни, ухилянтів від мобілізації не так багато, аби варто було скасовувати відстрочку для усієї спільноти. Та і освічені люди Україні ще обов’язково знадобляться після війни.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Чи варто скасовувати відстрочку для здобувачів другої вищої освіти

За словами Дмитра Снєгирьова, далеко не усі студенти, які під час повномасштабної війни кинулися здобувати другу вищу освіту — мали на меті ухилення від мобілізації.

"Людей віком за 30 років, які пішли навчатися, аби не потрапити на війну, насправді не так багато, щоб треба було скасовувати відстрочку для усіх студентів", — упевнений експерт.

Україні потрібні мізки

Крім того, наголосив Снєгирьов, Україні треба думати і про життя після війни, зокрема, про відновлення економічного життя, відбудову інфраструктури і розвиток країни.

"Україні потрібні мізки, потрібні люди з вищою освітою", — підкреслив співголова громадської ініціативи "Права справа".

Нагадаємо, що представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту, бо на початку повномасштабної війни значно збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років. 

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