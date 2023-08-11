Мобілізація в Україні — ухилянтів збираються відправляти на громадські роботи

Призов офіцерів запасу на військову службу. Фото: armyinform.com.ua

Відповідно до чинного українського законодавства, військовозобов'язані громадяни, які відмовляються від мобілізації, можуть нести кримінальну відповідальність. Проте, нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, за яким ухилянтів пропонується залучати до громадських робіт та відбудови країни.

Відповідний документ щодо внесення змін до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зареєстрований під номером 9566. Відомо, що ініціатором проєкту закону є народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

Читайте також:

Зараз законопроєкт надано для ознайомлення Верховною Радою.

Громадські роботи замість мобілізації — у чому суть законопроєкту

Автор законопроєкту пропонує залучати до роботи на економіку, від якої залежить обороноздатність, військовозобов'язаних чоловіків, які з різних причин не можуть або не хочуть воювати.

Зауважимо, фактично мова йде про ухилянтів, які зараз з певних причин не являються до ТЦК для уточнення даних, відмовляються від проходження ВЛК, ігнорують мобілізаційне розпорядження та усілякими правдами і не правдами намагаються уникнути мобілізації.

Мазурашу запевняє, що армія потребує "вмотивованих громадян, які готові і фізично, і морально воювати проти окупантів". Саме вони здатні ефективно захищати країну. Тоді як громадяни, яких змусили мобілізуватися можуть стати на фронті джерелом зайвих проблем.

"На цьому неодноразово наголошують і самі учасники бойових дій, які звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті приносять лише зайві проблеми — вони можуть підвести підрозділ, побратимів у відповідальний момент, можуть залишити позицію, втекти, здатися в полон, або навіть гірше", — йдеться в пояснювальній записці.

Українські військові на фронті. Фото: Tyler Hicks/ The New York Times

Що чекає на тих, хто відмовиться від мобілізації у разі прийняття закону

Військовозобов'язані, які відмовлятимуться від військової служби будуть залучені до роботи на підприємствах оборонного та інших секторів економіки. Також таких громадян хочуть направляти на суспільно корисні роботи на договірних умовах.

"Працездатних осіб військовозобов’язаного віку і стану, які не готові воювати, мобілізовуватимуть для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану", — йдеться у документі.

Закон передбачає і оплату праці. Вона має бути не меншою за мінімалку. А для громадян, які офіційно працевлаштовані не менше, ніж 0,75 ставки.

Тих, хто здійснює підприємницьку діяльність і вчасно сплачує передбачені законодавством податки та збори, пропонують не залучати до оборонних робіт.

Раніше ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання чекає на чоловіків-ВПО, які не стали на облік у ТЦК.

Також ми розповідали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.