Эксперт объяснил, почему не стоит отменять отсрочку для соискателей второго высшего
Среди тех украинских студентов, которые решили получить второе высшее образование во время войны для уклонения от мобилизации, не так много, чтобы отменять отсрочку для всего сообщества. Да и образованные люди в Украине еще обязательно понадобятся после войны.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Стоит ли отменять отсрочку для соискателей второго высшего образования
По словам Дмитрия Снегирева, далеко не все студенты, которые во время полномасштабной войны бросились получать второе высшее образование — преследовали цель уклонения от мобилизации.
"Людей в возрасте 30 лет, которые пошли учиться, чтобы не попасть на войну, на самом деле не так много, чтобы нужно было отменять отсрочку для всех студентов", — уверен эксперт.
Украине нужны мозги
Кроме того, отметил Снегирев, Украине нужно думать и о жизни после войны, в частности, о восстановлении экономической жизни, восстановлении инфраструктуры и развитии страны.
"Украине нужны мозги, нужны люди с высшим образованием", — подчеркнул сопредседатель общественной инициативы "Права справа".
Напомним, что представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предложил отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто второй раз получает высшее образование, так как в начале полномасштабной войны значительно увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.