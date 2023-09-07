Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт объяснил, почему не стоит отменять отсрочку для соискателей второго высшего arrow

Эксперт объяснил, почему не стоит отменять отсрочку для соискателей второго высшего

7 сентября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, почему не стоит отменять отсрочку для соискателей второго высшего
Украинские солдаты. Фото: GSMinfo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Среди тех украинских студентов, которые решили получить второе высшее образование во время войны для уклонения от мобилизации, не так много, чтобы отменять отсрочку для всего сообщества. Да и образованные люди в Украине еще обязательно понадобятся после войны.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Стоит ли отменять отсрочку для соискателей второго высшего образования

По словам Дмитрия Снегирева, далеко не все студенты, которые во время полномасштабной войны бросились получать второе высшее образование — преследовали цель уклонения от мобилизации.

"Людей в возрасте 30 лет, которые пошли учиться, чтобы не попасть на войну, на самом деле не так много, чтобы нужно было отменять отсрочку для всех студентов", — уверен эксперт.

Украине нужны мозги

Кроме того, отметил Снегирев, Украине нужно думать и о жизни после войны, в частности, о восстановлении экономической жизни, восстановлении инфраструктуры и развитии страны.

"Украине нужны мозги, нужны люди с высшим образованием", — подчеркнул сопредседатель общественной инициативы "Права справа".

Напомним, что представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предложил отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто второй раз получает высшее образование, так как в начале полномасштабной войны значительно увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз