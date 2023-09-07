Эксперт объяснил, почему не стоит отменять отсрочку для соискателей второго высшего

Украинские солдаты. Фото: GSMinfo

Среди тех украинских студентов, которые решили получить второе высшее образование во время войны для уклонения от мобилизации, не так много, чтобы отменять отсрочку для всего сообщества. Да и образованные люди в Украине еще обязательно понадобятся после войны.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, далеко не все студенты, которые во время полномасштабной войны бросились получать второе высшее образование — преследовали цель уклонения от мобилизации.

"Людей в возрасте 30 лет, которые пошли учиться, чтобы не попасть на войну, на самом деле не так много, чтобы нужно было отменять отсрочку для всех студентов", — уверен эксперт.

Украине нужны мозги

Кроме того, отметил Снегирев, Украине нужно думать и о жизни после войны, в частности, о восстановлении экономической жизни, восстановлении инфраструктуры и развитии страны.

"Украине нужны мозги, нужны люди с высшим образованием", — подчеркнул сопредседатель общественной инициативы "Права справа".

Напомним, что представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предложил отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто второй раз получает высшее образование, так как в начале полномасштабной войны значительно увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.