Експерт пояснив, чому з трьох кавказьких країн Україні допомагає лише Азербайджан

Президент України Володимир Зеленський із азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Фото: пресслужба ОП

На Південному Кавказі із трьох тамтешніх держав лише один Азербайджан допомагає Україні – як гуманітарною підтримкою, так і постачанням зброї. Дві інші країни перебувають під впливом Росії.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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З трьох країн Південного Кавказу Україну відкрито підтримує лише Азербайджан. Баку не тільки надає Україні гуманітарну допомогу, а й навіть постачає зброю Силам оборони України.

Петро Черник нагадав, що Азербайджан є частиною тюркського світу, для якого Росія завжди буде стратегічним ворогом. Особливо зараз, коли в Туреччині – головній тюркській країні і основному союзнику Азербайджану – просуваються ідеї пантюркізму.

Інші країни регіону так чи інакше прив'язані до Росії. Вірменія, крім багатовікових відносин, зараз є членом створених Росією економічного (ЄАЕС) та військового (ОДКБ) союзів. Тому від цієї країни Україні не варто чекати на якусь допомогу.

В Грузії, яка ще на початку 10-х років ХХІ століття підтримувала Україну, владу захопив і досі утримує проросійський бізнесмен Бідзіна Іванішвілі. Тож і ця країна, яка відкрила кордони для російських громадян та бізнесу, навряд чи буде допомагати Україні – принаймні, в нинішній політичній конфігурації, до можливої зміни влади під час наступного електорального циклу.

Карабаський фактор

Крім того, підкреслив експерт, Азербайджан переслідує свої прагматичні цілі.

Вони, зокрема, пов'язані із карабаським конфліктом, участь у якому, у вигляді "миротворців", бере і Росія.

Тож для Азербайджану поразка в Україні і послаблення зовнішньополітичних позицій Кремля є очевидним плюсом.

Нагадаємо, що на початку серпня Азербайджан анонсував черговий пакет допомоги для України. Зокрема, ця країна заявила про готовність відбудови міста Ірпінь на Київщині.