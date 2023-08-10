Азербайджан анонсував пакет допомоги Україні

Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв, 10 серпня 2023 року. Фото: МВС України

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий провів зустріч з делегацією Азербайджану, яку очолив посол Сеймур Мардалієв. На переговорах азербайджанська сторона анонсувала пакет допомоги для української держави.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу України.

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Допомога від Азербайджану

Відтак, посол в Україні Сеймур Мардалієв заявив, що азербайджанська сторона хоче розширити пакет допомоги для України.

"Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії РФ. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і щодо питання гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні", — заявив Мардалієв.

Відомо, що Азербайджан допоможе у чотирьох напрямках. Йдеться про:

медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії;

реабілітацію військовослужбовців;

надання допомоги в енергетичному секторі;

післявоєнна відбудова України.

Варто зазначити, що країна заявила про готовність відбудови міста Ірпінь на Київщині.

"Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проєкту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю", — сказав посол.

Анонс нового пакету допомоги

Зазначається, що Азербайджан долучиться до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування.

Окрім цього, азербайджанські партнери анонсували новий пакет допомоги для України. До нього, зокрема, увійде машина для механізованого розмінування.

Нагадаємо, Канада продовжує підтримувати Україну проти збройної агресії РФ. Відтак, країна передала броньовані машини Senator Rochelle, які суттєво допоможуть українським захисниками при виконанні бойових завдань.

Додамо, Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли дві пускові установки ЗРК Patriot, безпілотники, вантажівки, кулемети та гусеничні всюдиходи.